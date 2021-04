Kevin Benavides tuvo su primer contacto con KTM Deportes 14 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NAIM CHIDIAC KEVIN BENAVIDES. El piloto salteño realizó sus primeros tests en Dubai.

"Quiero contar que estoy muy contento por este nuevo desafío que me embarco como actual campeón del Dakar. Ha sido una decisión bastante difícil de tomar, porque me encontraba en una muy buena zona de confort junto a un equipo por muchísimos años, pero bueno soy un piloto que le gusta mucho los desafíos, las nuevas cosas y demás", comenzó diciendo el salteño Kevin Benavides, luego de confirmar su incorporación a KTM.

Dijo que "se requieren muchísimos huevos para tomar una decisión como ésta. Pero esas cosas son las que nos hacen falta a un piloto de rally, por lo cual he decidido cambiar. Sé que es una gran decisión, un gran cambio en mi vida. Pero creo que va ser muy positivo para mí. Aire nuevo, equipo nuevo, moto nueva, nuevos desafíos, nuevos colores, que siempre vienen bien".

El flamante piloto de la casa austríaca señaló más adelante: "Como dije, estaba muy cómodo en el equipo Honda pero me motivan mucho las cosas nuevas y esto es positivo para mí. Ser parte de Red Bull como atleta era un sueño que tenía hace años".

"Me han recibido increíblemente bien aquí en Austria, en el Departamento de Carrera de Red Bull, que es impresionante. He pasado muy buenos días aquí y contento con vivir este momento, quiero disfrutarlo al máximo, adaptarme lo antes posible a la moto, al equipo y a empezar con las carreras y los eventos. La idea de este año es competir en todo el Mundial de Rally y obviamente correr en el Dakar en búsqueda de hacer lo mejor posible", concluyó.