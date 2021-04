ARB: siguen las Formativas Deportes 14 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Asociación Rafaelina de Básquet informó anoche que a raíz de las normativas impuestas por la municipalidad de Sunchales que afectan la normal actividad de los clubes Unión y Libertad, se posterga el torneo Preparatorio de Primera división por el plazo de dos semanas. Lo mismo ocurre con la rama femenina tanto en formativas como en Primera división, que se suspenden hasta fin de abril.

En las formativas masculinas se reprograman las fechas de manera que se pueda seguir la actividad contemplando la suspensión de los juegos de los equipos sunchalenses.

"Más allá de la situación planteada en la ciudad de Sunchales, pedimos a todos los clubes de la Asociación Rafaelina que refuercen el control de los protocolos que nos rigen, tanto para prácticas como para partidos. De esa manera estaremos colaborando a que la situación no sea más crítica y que las decisiones que se deban tomar no sean más negativas para el normal funcionamiento de las actividades", expresó el comunicado.



LO QUE SE JUEGA EL SABADO

De tal modo, en Formativas el sábado 17 de abril jugarán desde las 10.30 por la Tira A, Atlético vs. 9 de Julio (U13, U19 y U15); Independiente vs. Ben Hur (U13, U19 y U15) y desde las 12.30 Quilmes vs. Peñarol (U15 y U19). Postergado: Unión vs. Libertad.

La Tira B se realizará el 24 de abril.

Se adelanta esta fecha a raíz de las medidas tomadas en la ciudad de Sunchales que le impiden practicar y jugar como corresponde a los clubes Libertad y Unión. La fecha 3 que correspondía jugarse se reprograma para los días que correspondían los juegos de la quinta fecha. (Fecha 3 tira A 15 de mayo y tira B 22 de mayo). La fecha 4 tira A que debía jugarse el 24 de abril se reprograma para el 1 de mayo.