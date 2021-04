Contrato por cuatro años a Gabriel Deck

BUENOS AIRES, 14 (NA) - El alero santiagueño Gabriel Deck fue oficializado en la madrugada del martes como el segundo basquetbolista argentino en la NBA de Estados Unidos, al ser presentado por los Oklahoma City Thunder como su nuevo jugador, en un acuerdo por cuatro temporadas pero en el que deberá demostrar un buen rendimiento para quedarse. Aunque Oklahoma se limitó a informar que el contrato es "por varios años" en el comunicado oficial, distintos medios especializados del deporte explicaron que el vínculo será de cuatro temporadas a cambio de 14 millones y medio de dólares, aunque solamente el primer año estará garantizado.

Por su parte, Deck escribió una carta en su cuenta personal de Instagram despidiéndose del Real Madrid y agradeció, no solo al club "merengue" sino también a sus compañeros y los aficionados, luego de tres años vistiendo la camiseta blanca. "He pasado momentos hermosos e inolvidables en este club. Me llevo los mejores recuerdos. Ahora me espera otro desafío, para mi vida y mi carrera. Cuando era chico y jugaba con mi hermano Joaquín, soñaba con la NBA. Era algo muy lejano. Hoy voy a tener la posibilidad de estar ahí. Agradezco a todos los que me han acompañado en el camino. A mi familia, a mi novia Tamara, a mis amigos y a toda la gente que me ha escrito en estos días. Fueron muchísimos. MUCHAS GRACIAS!", expresó el santiagueño.

Entonces, el "Tortu" Deck formará parte del plantel de Oklahoma por lo que resta de la actual temporada y cobrará el dinero correspondiente a ese tiempo, pero deberá demostrarle al entrenador y a los dueños de la franquicia que debe quedarse, ya que podrán rescindir al final del primer año.