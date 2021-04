Rossi no trabajará en Unión Deportes 14 de abril de 2021 Redacción Por El Director Deportivo de Ben Hur no aceptó la propuesta para la Coordinación del fútbol amateur de Unión de Santa Fe. Por otra parte, en Liga Rafaelina fue postergado Florida - Sportivo por la situación sanitaria en Clucellas.

Finalmente Rubén Rossi declinó la posibilidad de asumir la Coordinación del fútbol amateur de Unión de Santa Fe. Quien actualmente es Director Deportivo de Ben Hur, pero que también asesora a la UNL de Santa Fe y a Conmebol, tras analizar detenidamente en estos días el ofrecimiento junto a su familia, agradeció la propuesta pero prefirió mantener su actual grado de ocupaciones.



TALLERES BUSCO A CASTELLANO

De acuerdo a lo informado por LT 10 de Santa Fe, Talleres de Córdoba mostró interés en sumar al volante Joaquín Castellano, quien se encuentra entrenando con la reserva de Unión de Santa Fe y ya anticipó que dejará Ben Hur. No obstante, el deseo del futbolista es jugar en la entidad santafesina, pero con una salida que sea favorable también para la BH, aunque por el momento siguen negociando los dirigentes de ambas instituciones.



LIGA: NO JUGARAN EN CLUCELLAS

En la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina realizada anoche, se dio lectura a una nota de la Comuna de Clucellas informando que a raíz de la situación sanitaria, se suspendieron las actividades deportivas. Por tal motivo se determinó suspender los partidos de Inferiores y Primera que debe afrontar Florida el próximo fin de semana. Por el Apertura de Primera A debía recibir a Sportivo Norte.

Los adelantos de la 5ª: Unión vs. Dep. Tacural jueves 15 a partir de las 20 hs. Reserva y 21:30 hs. Primera; Quilmes vs. Libertad viernes 16 (20 hs. Reserva y 21:30 Primera); Atlético Rafaela vs. Ben Hur viernes 16 (19:30 Reserva y 21 Primera).

Además en Primera B, por un caso de covid positivo se aislaron jugadores y cuerpo técnico de Belgrano de San Antonio, por lo que no jugará ante Sportivo Roca, mientras que Dep. Aldao tiene una situación similar y en inferiores no habrá partido frente a Egusquiza. Otros clubes confirmarán en las próximas horas.

El presidente Fabián Zbrun manifestó que la situación epidemiológica es preocupante, pero que se seguirá con el programa de partidos de acuerdo a lo tratado en la reunión de presidentes de clubes; analizando cada caso en particular como se está haciendo hasta ahora. Se volvió a insistir en la necesidad de respetar los protocolos vigentes, no permitiéndose la utilización de los vestuarios.