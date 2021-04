Rubiolo convocado a Jaguares Deportes 14 de abril de 2021 Redacción Por El juvenil del CRAR, de 18 años, se suma en Montevideo al equipo que disputa la Superliga Americana. El Círculo Rafaelino se impuso anoche a Universitario en Santa Fe por 37 a 19.

FOTO LA OPINION A LA SUPERLIGA. Pedro Rubiolo, la gran aparición de las juveniles del CRAR. CON AUTORIDAD. El Círculo Rafaelino obtuvo el segundo triunfo en el Oficial.

Una nueva satisfacción recibió el Círculo Rafaelino de Rugby y Pedro Rubiolo en particular, ya que el juvenil forward fue convocado en la víspera para sumarse a la burbuja de Jaguares VX en Montevideo, para la fase decisiva de la Superliga Americana.

Con antecedentes en seleccionados nacionales del Sudamericano M18 en Paraguay, disputado a fines de 2019, Rubiolo siempre siguió en la consideración del Area de seleccionados de la UAR pese a la inactividad casi total de 2020 por la pandemia, y pudo retomar a comienzos de este año su trabajo en la Academia con sede en Rosario. A la vez, dio sus primeros pasos en el plantel superior del CRAR disputando partidos amistosos, y el primero del Oficial de la USR frente a Querandíes.

En las primeras horas de este miércoles estará llegando a Uruguay, sin dudas en una experiencia espectacular para un jugador que apenas tiene 18 años. Y que de acuerdo a estas circunstancias, está teniendo oportunidades aún más rápido que en su momento disfrutó Mayco Vivas. La principal diferencia es que Pedro no ha podido tener la oportunidad de estar en Mundiales juveniles porque la Pandemia no permitió la realización en 2020, y tampoco será posible este año.

Jaguares viene de ganarle a Cobras de Brasil por 62 a 12 y el viernes enfrentará a Cafeteros de Colombia.



GANO CRAR

El Círculo Rafaelino de Rugby se impuso este martes a Universitario de Rosario por 37 a 19, en Santa Fe, en el partido pendiente de la segunda fecha del Oficial de la Unión Santafesina, por la Zona 1. De esta manera, el equipo dirigido por Enrique López Durando -que confirmó su buen comienzo de temporada- comparte el liderazgo con Santa Fe Rugby, su rival en la última fecha de la etapa clasificatoria el próximo fin de semana.

Los puntos del triunfo verde fueron a través de los tries de Guillermo Brown, Nicolás Imvinkelried, Jonathan Viotti, Ricardo Brown y Pablo Villar. Además, el apertura Verde sumó dos penales y 3 conversiones.

La formación fue la siguiente: 1- Matias Rochi (50’ Juán Ghizzoni), 2- Jonathan Viotti (45’ Martin Zegaib), 3- Daniel Espíndola (60’ Ignacio Seen); 4- Mariano Ferrero y 5- Juán Imvinkelried (65’ Guillermo Bulacio); 6- Facundo Aimo, 7- Gian Allasino (65’ Alejandro Sabelotti) y 8- Manuel Mandrile (65’ Lucas Bertholt); 9- Ricardo Brown y 10- Pablo Villar; 11- Esteban Rebaudengo (50’ Francisco Fuglini), 12- Nicolás Inwinkelried, 13- Guillermo Brown (35’ Gino Catán), 14- Esteban Appó; 15- Mateo Villar.



AYUDA A LOS CLUBES

La Unión Argentina de Rugby (UAR) resolvió ayer dar una asignación extraordinaria de 140 millones de pesos que comprende a los 574 clubes de todo el país y sus 25 uniones provinciales, para de esta manera dar su apoyo frente a las severas dificultades económicas que atraviesan a raíz de a pandemia Covid-19. La decisión fue tratada y aprobada en la reunión virtual de Consejo Directivo de la Unión Argentina de Rugby, realizada en su sede social de la localidad bonaerense de Martínez.

Este plan de ayuda extraordinaria y excepcional abarca a las 25 uniones provinciales y los 574 clubes que se encuentran distribuidos por todo el país, en un contexto de continuidad de la pandemia que afecta especialmente el desarrollo de la actividad tanto a nivel global como local. Al igual que la medida implementada en junio de 2020, que contemplaba un monto 105 millones de pesos, esta decisión fue apoyada por unanimidad con el voto de las 25 uniones que conforman la UAR.