Arnodo Suárez comprometido con la comunidad en general Policiales 14 de abril de 2021 Redacción Por "Vamos a manejarnos como venía manejándose la gestión anterior. Cada vez que haya una reunión y se convoque se solicitará la autorización a la Jefatura como corresponde, e iremos a todas las reuniones que sean necesarias mantener con la gente para escuchar a la comunidad".

Damos a conocer en este espacio, más información relacionada al pensamiento del comisario mayor Ricardo Marcos Arnodo Suárez, en cuanto al desarrollo de su actividad al frente de la Policía departamental.

Ante representantes de la prensa, en la que se contó a LA OPINION, el nuevo titular de la Unidad Regional V de Policía manifestó lo que piensa poner en práctica en el desarrollo de su gestión.

* "Todo lo que uno trae lo va a volcar aquí. La segunda en el mando viene de la División Operaciones de la Unidad Regional XI de Policía de la ciudad de Esperanza, y con ella trabajábamos día a día coordinando todo lo que era los operativos, las saturaciones, todo lo que tenía que ver con el trabajo no solo en la ciudad sino en todo el departamento Las Colonias, y en Rafaela pretendemos reflejar lo mismo que hacíamos allá".

"Es importantísimo escuchar a la comunidad, porque ellos son los que viven en la ciudad y la palpan día a día, Amén de que uno se hace parte de la ciudad y el Departamento como me pasó en Las Colonias".

* Y sobre la relación con la prensa, el policía mencionó "lo iremos viendo, lo iremos diagramando, Y cada vez que sea necesario tener una charla por algún hecho en particular, la tendremos".