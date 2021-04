La autora de Harry Potter publica nuevo libro infantil

BUENOS AIRES, 14 (Télam). - J.K. Rowling, la autora de la saga "Harry Potter", publicará en los próximos meses el libro "El cerdito de navidad", una historia navideña para niños con todos personajes nuevos, siendo este el segundo trabajo de la escritora desde las controversias generadas por sus comentarios sobre los derechos de las personas transgénero que han sido ampliamente condenados como transfóbicos.

Scholastic, la editorial estadounidense conocida por publicar materiales educativos para niños, acaba de anunciar que "El cerdito de navidad", la historia de un niño llamado Jack y un juguete querido que desaparece, se lanzará en todo el mundo el 12 de octubre de 2021.

El libro se editará de forma simultánea en veinte idiomas diferentes. En Latinoamérica y España lo publicará la editorial Salamandra, mientras que la edición para Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda e India estará a cargo de la editorial Hachette Children's Group. Por su parte, en Estados Unidos y Canadá se encargará Scholastic.

Rowling había asegurado que no volvería a escribir literatura infantil después de terminar la saga de Harry Potter. Sin embargo, el año pasado regresó en plena pandemia con el cuento de hadas "El ickabog", que primero se publicó gratuitamente en internet por entregas -para que pudiesen leerlo los niños durante el confinamiento- y luego se editó en papel.

Según el argumento del libro adelantado por la editorial Scholastic, Dito es el juguete preferido de Jack. Siempre ha estado a su lado, en los buenos y malos momentos hasta que una Nochebuena sucede algo trágico: se pierde. Entonces, el juguete más nuevo del niño trama un plan muy arriesgado para recuperar y salvar a Dito.

El texto será ilustrado por Jim Field con una portada en color que se dará a conocer en los próximos meses y nueve láminas en blanco y negro, más otras ilustraciones que aparecerán en las páginas de "El cerdito de Navidad".

La propia escritora británica también comunicó la noticia de su nuevo libro a través de las redes sociales. Allí cuenta que se trata una historia sobre el amor de un niño hacia su juguete más preciado, "un cuento para que toda la familia se enamore", según las propias palabras de Rowling.

Rowling es conocida por su serie de fantasía "Harry Potter", pero también ha publicado novelas de detectives bajo el seudónimo de J.K. Galbraith. Su nuevo libro aparece luego de una larga polémica desatada por declaraciones -que luego fueron consideradas transfóbicas- en las que daba a entender que solo las mujeres menstrúan al ironizar diciendo que "esa gente que menstrúa" tiene un nombre, en alusión a la mujer.

"Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchos de discutir sus vidas de manera significativa", escribió luego la escritora en su descargo. Y acotó: "No es odio decir la verdad... Respeto el derecho de toda persona trans a vivir de la manera que se sienta auténtica y cómoda para ellos. Marcharía contigo si te discriminaran por ser trans. al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por ser mujer. No creo que sea odioso decirlo".