Vacunas y turismo

El 51% de los argentinos destacó que no piensa viajar al extranjero hasta inmunizarseEn un mismo sentido, un 83% destacó que prefiere viajar localmente y un 81% no tiene inconvenientes en hacerlo con tapabocas.

El 51% de los argentinos, independientemente, de las restricciones para viajar existentes, destacó que no piensa viajar al exterior hasta poder vacunarse y un 83% prefiere viajar cerca de casa. Además, un 54% aceptaría que solo se pueda viajar con un certificado de vacunación. Los datos surgen de un relevamiento* de Booking.com, la plataforma digital de viajes líder cuya misión es hacer que descubrir el mundo sea más fácil para todos. El estudio también reveló que gracias a la llegada de la vacuna el 67% tiene una postura más optimista respecto a los viajes.







El optimismo vuelve de la mano de las vacunas





Aunque saben que la pandemia todavía no terminó, el 67% de los viajeros argentinos son más optimistas con respecto a los viajes en 2021 gracias al firme compromiso de la comunidad médica y científica, y a la llegada de las vacunas contra el COVID-19. Para el 74% de la comunidad viajera argentina no haber podido viajar en 2020 hizo que tengan aún más ganas de hacerlo en 2021.

La confianza en las vacunas es considerable. Un 51% no viajará al exterior hasta vacunarse (ese porcentaje se eleva a un 57% entre los mayores de 55 años) y un 83% piensa hacerlo localmente. Asimismo, el 52% de los argentinos solo viajarán a países en los que se hayan puesto en marcha programas de vacunación. Pero todavía existen reticencias, ya que un 41% sigue mostrando escepticismo en cuanto a si una vacuna realmente hará que viajar sea más seguro.





Un esfuerzo conjunto por un objetivo común



Parece haber consenso sobre la necesidad de que los gobiernos, la comunidad viajera y el mundo del turismo en un sentido amplio trabajen conjuntamente para ayudar a los viajeros a descubrir de forma segura los destinos que tanto desean. Tras el impacto que el COVID-19 tuvo en el sector de los viajes, el 98% de la comunidad viajera argentina piensa que este sector necesita apoyo para recuperarse.

Asimismo, un 54% de los argentinos aceptaría que solo se pueda viajar con un certificado de vacunación. Mientras que el 81% aceptaría tener que llevar tapabocas para viajar y un 67% incluso apoyaría la prohibición de viajar sin tapabocas (a menos que esté exento de hacerlo). El 70% estaría dispuesto a viajar solo en grupos pequeños de dos a seis personas.

Arjan Dijk, vicepresidente senior y director de marketing de Booking.com, comenta: "Booking.com continúa siendo optimista respecto a que, en algún momento de un futuro no muy lejano, podremos volver a viajar y descubrir el mundo juntos. A medida que empezamos a ver la luz al final del túnel, seguimos comprometidos en ayudar a cualquier persona que quiera volver a viajar, cuando sea seguro hacerlo, y trabajamos junto con el resto de la industria del turismo para garantizar su recuperación y encaminarnos hacia un futuro mejor. Nuestra misión es hacer que descubrir el mundo sea más fácil para todos y, cuando llegue el momento adecuado para conocer esos nuevos lugares, culturas y experiencias con los que tanto soñamos, nos vamos a asegurar de que puedas encontrarlos en Booking.com".





METODOLOGÍA



* Investigación encargada por Booking.com y realizada entre una muestra de adultos que planean realizar un viaje en los próximos 12 meses. En total, participaron en la encuesta 28.042 personas de 28 países y territorios (incluyendo 1005 de Alemania, 1003 de Argentina, 1002 de Australia, 1000 de Brasil, 1001 de Canadá, 1000 de China, 1002 de Colombia, 1003 de Corea del Sur, 1001 de Croacia, 1003 de Dinamarca, 1005 de España, 1000 de Estados Unidos, 1002 de Francia, 1004 de Hong Kong, 1000 de India, 1002 de Israel, 1000 de Italia, 1000 de Japón, 1002 de México, 1000 de Nueva Zelanda, 1000 de Países Bajos, 1000 del Reino Unido, 1003 de Rusia, 1000 de Singapur, 1001 de Suecia, 1003 de Tailandia, 1000 de Taiwán y 1000 de Vietnam). Los participantes completaron una encuesta online en enero de 2021.