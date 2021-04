Actividades virtuales gratuitas

La Biblioteca del Congreso de la Nación sigue ofreciendo diversas propuestas virtuales, con acceso libre y gratuito, para sus usuarios y usuarias. En consonancia con las medidas de restricción dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, esta semana la BCN cierra temporariamente sus puertas, sosteniendo así sus servicios a través del entorno virtual.



* A partir de este lunes 12 de abril a las 10 h se abre la inscripción al taller on line “Apuntes sobre estética II” en la Biblioteca del Congreso de la Nación.

El taller tendrá una modalidad cuatrimestral y estará cargo de las licenciadas Anabella Sánchez, Leticia Pérez y Florencia E. González; iniciando el próximo lunes 19 de abril a partir de las 18 h, sin necesidad de acreditar conocimientos previos.

Así es como en https://bcn.gob.ar/talleres-y-eventos-online/apuntes-sobre-estetica-ii se puede acceder al formulario de inscripción de manera virtual. Al finalizar el taller se entregarán certificados de participación a los inscriptos.



* El mismo lunes 12 llega una nueva jornada del curso on line sobre “el abc de la poesía”, dictado por Osvaldo Bossi.



Se trata de una clase-charla en donde se verán algunos aspectos fundamentales de la poesía, o que vuelven singular el lenguaje de la poesía: el ritmo, el sonido y sentido, la imagen poética, el humor como recurso poético, el lenguaje oral, el habla en la poesía, lo lírico y lo prosaico, así como también un breve repaso por alguna de las voces relevantes de la última poesía de nuestro país.



*El martes 13 de abril a partir de las 19 h se realizará la segunda clase del taller on line “El clown-actor: cuerpo cómico, a cargo de Ramiro Garzón y Mariano Basile.



La actividad se transmitirá desde www.bcn.gob.ar, la página web de la BCN, y a través de la cuenta de Facebook de @Biblioteca del Congreso. Desde allí, quienes los deseen podrán participar como oyentes de la actividad. El taller está dirigido a cualquier persona mayor de 18 años, quedando dos encuentros más los días 20 y 27 de abril en el mismo horario. Al finalizar, se entregarán certificados de participación a los inscriptos.



* El próximo jueves 15 a las 16 h se presenta una nueva edición del Ciclo Comunidades Educativas. En esta oportunidad se realizará un taller virtual sobre “Salas de escape: una alternativa metodológica para la escuela”, a cargo de Marisa Conde.



El evento será transmitido en VIVO desde www.bcn.gob.ar, la página web de la BCN, y a través de la cuenta de Facebook en @Biblioteca del Congreso.

El taller indagará sobre una herramienta novedosa para facilitar el aprendizaje en la escuela: la construcción de salas de escape. La implementación de este tipo de estrategias puede permitir trabajar sobre múltiples áreas temáticas pero también sobre distintas habilidades sociales, cognitivas y conductuales de niños y niñas.



* También el jueves 15 a las 21 h la Biblioteca del Congreso de la Nación presenta la cuarta clase del curso on line sobre “Historia del Arte”.



En esta oportunidad la clase tratará sobre la pintura de los “primitivos italianos” en el siglo XV: Paolo Ucello, Masaccio, Piero della Francesca y Andrea Mantegna. Al finalizar el taller se entregarán certificados de participación a los inscriptos. A su vez, quienes deseen ver clases anteriores pueden acceder a https://bcn.gob.ar/curso-online-historia-del-arte/clase-4historia-del-arte



* Finalmente, el viernes 16 de abril a las 19.30 h se presentará el libro “El nombre de los caracoles”, la nueva novela de la narradora oral Claudia Stella, editada por Libros de Unahur como parte de su Colección Transurbana.



La presentación se transmitirá desde www.bcn.gob.ar, la página web de la BCN, y a través de la cuenta de Facebook de @Biblioteca del Congreso.

En ella participarán Julián López, escritor y director de la colección Transurbana; junto a Selva Almada, escritora; y Diana Tarnofky, narradora oral.





