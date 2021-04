Programa de financiamiento sin precedentes Locales 14 de abril de 2021 Redacción Por PARA EL SECTOR PRODUCTIVO

Esta semana el gobernador Omar Perotti firmó en Buenos Aires un convenio con el Banco Nación a partir del cual se instrumentará un histórico financiamiento a los sectores productivos de la provincia en el marco del Programa “Santa Fe de Pie”. El acuerdo prevé la implementación de un mecanismo de bonificación de la tasa de interés, a cargo de la provincia, en los créditos otorgados por el Banco y el monto total del fondo para destinar créditos será de 26.500 millones de pesos.

Al respecto, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna indicó: “Presentamos un Programa de Financiamiento que no tiene precedentes en la provincia de Santa Fe, no sólo por el monto de 26.500 millones de pesos, sino también por la particularidad del financiamiento, que tiene que ver con generación de arraigo y empleo, con la inclusión, con el aumento de la productividad, de la tecnología, con la fabricación de alimentos, con productos de calidad y con la consecuencia de alcanzar más y mejores mercados internacionales. Estos créditos están dirigidos a aquellos productores y empresas que transforman los cereales en alimentos. Hablamos de quienes normalmente no acceden a estas tasas, que le dan una vuelta de rosca a la agricultura, a la ganadería y a la industria. Ahí radica el espíritu del Programa. Por eso también agregamos una línea específica para equipamiento hidrovial, justamente porque estamos enfocados en desarrollar los caminos de la ruralidad, que refuerzan esa idea de arraigo y la mejora de la calidad de vida de la gente que trabaja en el campo y habita nuestros pueblos”. Los sectores beneficiados serán el agropecuario, legumbres, miel, frutihortícola y acuícolas; lechero y arrocero; ganadero, porcino y avícola; Industria y Servicio; y obras hidroviales.