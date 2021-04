Comenzó la campaña de vacunación antigripal Locales 14 de abril de 2021 Redacción Por Como en todo el país se inició inmunizando al personal de Salud y, desde la semana próxima, al resto de la población objetivo.

FOTO PRENSA GOBERNACION SONIA MARTORANO. La Ministra de Salud anunció la puesta en marcha del operativo.

La provincia de Santa Fe, al mismo tiempo que el resto del país, lanzó ayer la campaña de vacunación contra la Gripe o Influenza comenzando con los trabajadores de la salud. El resto de la población objetivo contemplada en el calendario de inmunizaciones comenzará a recibirla desde el 19 de abril. La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, anunció al mediodía la puesta en marcha de la campaña desde el hospital Cullen de la ciudad capital. “En congruencia con el resto de las 24 jurisdicciones comenzamos hoy a las 12 horas formalmente la vacunación, como es de costumbre a los equipos de salud; los primeros que también recibieron la vacuna contra el Covid-19, los que están en la primera línea, en la trinchera, para hacer frente a esta segunda ola de la pandemia que ya estamos transitando”, expresó la funcionaria inicialmente.

A su vez, señaló que a partir de la semana próxima con la llegada de más dosis se comenzará a inocular al resto de la ciudadanía, tal como se indica en el calendario anual, obligatorio y gratuito de inmunizaciones. Básicamente la lógica “es cuidar a los que cuidan” y a los que, justamente, deberán seguir sosteniendo, además de sus tareas cotidianas, la vacunación antigripal. “Desde el martes de la semana próxima comenzaremos vacunar contra la Influenza al resto de la población objetivo: mayores de 65 años; personas gestantes en cualquier momento del embarazo, y puérperas; niñas y niños de 6 a 24 meses; y personas de 2 a 64 años con condiciones de riesgo como: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis”, recordó Sonia Martorano.

Cabe señalar que dentro de este grupo están las personas inmunodeprimidas, por ejemplo quienes tienen VIH, y sus convivientes. Las personas con asma, fibrosis quística; esplenectomizados (a quienes se les extirpó el bazo sanguíneo); y a menores de 18 años que consuman crónicamente ácido acetilsalicílico. Y que las personas de 2 a 64 años con comorbilidades solo podrán vacunarse con prescripción médica que indique cuál es su patología preexistente.

Asimismo, dentro de la población objetivo se encuentra el personal de Seguridad (Policía, Bomberos, Gendarmería, entre otros).



SEGUNDA OLA Y CAMPAÑA

CONTRA LA GRIPE

En otro orden, Sonia Martorano recordó la importancia de seguir no sólo sosteniendo, sino profundizando, los cuidados personales y la responsabilidad individual frente al aumento exponencial de casos de Covid. En ese marco, señaló que debe esperarse un intervalo de “14 días entre la aplicación de la vacuna contra el Coronavirus y la vacuna contra la Gripe” y agregó: “En cualquiera de los casos siempre vamos a priorizar la inmunización contra el Covid, por lo que el criterio es esperar el turno para recibir esta vacuna, y luego recién aplicarse transcurridos los 14 días, la otra”.

Sobre la situación epidemiológica en la segunda ola, la funcionaria aseguró que los cuidados personales son igual o más importantes que la vacunación. “No es momento para viajar, ni para reuniones sociales. Todavía vemos personas que no usan barbijo o que lo siguen usando mal colocado”, aseguró. “La curva de contagios es distinta a la del año pasado: más veloz y grave. El virus se presenta de un modo más agresivo. Además vemos a gente joven afectada ahora, y a personas con un gran deterioro a nivel pulmonar. Por eso solicitamos mantener las medidas de cuidado y las restricciones que establece la provincia para que la situación no se complejiza”, concluyó la ministra.