Reunión por los resultados de la Auditoría Externa

En la mañana de este martes los concejales mantuvieron un encuentro en donde los ediles que forman parte de la Comisión de Seguimiento de la Auditoría Externa, expusieron ante sus pares los resultados de la primera auditoría externa llevada adelante durante el 2020.

El concejal Leonardo Viotti (Cambiemos), quien integra dicha comisión junto a Jorge Muriel (PJ) y Lisandro Mársico (FPCyS), señaló: “Esta herramienta fue creada por una ordenanza propuesta y defendida desde nuestro bloque, la cual había generado mucha controversia en primera instancia y no había sido bien recibida desde el oficialismo local. Hoy, luego de haber llevado adelante el primer proceso, todos los bloques de concejales y hasta el propio Ejecutivo, coincidimos en la importancia de esta herramienta y en que debemos seguir aplicándola para mejorar la gestión y sumar transparencia”.

Además precisó que “el resultado de este primer trabajo, llevado adelante por un experto en la temática contratado para este fin, concluyó en que si bien el Municipio y el Concejo cumplen con la normativa y leyes vigentes, queda mucho trabajo para corregir errores puntuales detectados y mejorar procesos. Recordemos que lo evaluado en esta primera oportunidad fueron los fondos y subsidios otorgados por el Municipio, así como la contratación de recursos humanos, durante los períodos 2018 y 2019”.

“En lo personal estoy muy contento en haber sido uno de los autores de esta ordenanza, ya que durante muchos años el Concejo discutió sobre la posibilidad de implementar un sistema de control y nunca habían podido consensuar una alternativa. Vale remarcar el trabajo de los empleados y funcionarios de las áreas auditadas, quienes en plena pandemia han dado lo mejor de sí para que esta auditoría se realice como corresponde y gracias ellos todo el proceso ha sido un éxito. El objetivo es que el Concejo defina la temática a auditar este 2021, para disparar el llamado a licitación de los profesionales y elegir el nuevo auditor”, afirmó Viotti.

Finalmente el concejal, destacó que “luego de mucho trabajo, y de defender fuertemente el proyecto ante voces que no se mostraban afines a someter al Municipio a una evaluación de terceros, hoy ya no quedan dudas sobre la relevancia del mismo. La auditoría externa llegó para quedarse, para mejorar la gestión y sumar transparencia al manejo de los fondos”.