Perotti: "los docentes fueron prioridad en la vacunación"

En las últimas horas, AMSAFE emitió un comunicado en el que solicita volver a la virtualidad en las escuelas situadas en localidades con niveles altos de contagio de coronavirus. Consultado al respecto, el gobernador Omar Perotti aseguró al portal web de LT 10 que la situación epidemiológica está en constante revisión por parte de la Provincia, pero ratificó que su prioridad es mantener la mayor asistencia a las aulas que sea posible. Y con ese objetivo, deslizó, es que los docentes estuvieron entre las primeras personas en ser vacunadas. “La decisión y la vocación de tener la mayor cantidad de días de presencialidad es la que nos llevó a priorizar la vacunación a todos los docentes de nivel primario y secundario", remarcó el mandatario.

No obstante, aclaró: "Siempre hemos dicho que si el cuadro epidemiológico en alguna localidad o región de la provincia amerita medidas más severas, eso puede llevar a la instancia de un accionar distinto en el tema escolar". Además, insistió una y otra vez con la necesidad de “cumplir y activar” los protocolos en las escuelas. Y reiteró: "No va a haber uniformidad en este tema, vamos a estar analizando los cuadros epidemiológicos que ameriten decisiones más firmes en el hecho de tener alguna suspensión adicional a la que se tiene, pero tratando de resguardar los objetivos que dijimos desde el inicio: garantizar el mayor nivel de actividad económica, de empleo, y la mayor cantidad de días de presencialidad (en las escuelas)". Cabe destacar que, según los registros de la Provincia, el 90% de los docentes santafesinos está vacunado. En el caso de AMSAFE, la cifra es del 82%.



LA POSTURA DE SADOP

Por su parte, tras el comunicado emitido por AMSAFE, en el que el sindicato de docentes públicos pide a la Provincia que contemple volver a cerrar las escuelas en localidades con alto nivel de contagios de coronavirus, Sadop salió a manifestar su postura. Pedro Bayúgar, secretario general de la delegación Santa Fe del Sindicato de Docentes Particulares, dijo por LT10 que “si en algún lugar se justifica suspender la presencialidad porque no dieron resultado o no fueron suficientes los recaudos, precauciones y protocolos y hay una serie de contagios importantes, se debe suspender”. Ante la postura de funcionarios provinciales, y del propio gobernador Omar Perotti, de mantener las aulas activas, Bayúgar consideró que no es algo que se pueda definir “en términos generales”. “Pareciera ser que a como dé lugar vamos a seguir con la presencialidad”, cuestionó, y agregó: “la presencialidad se debe sostener en tanto y en cuanto realmente sea posible”, mientras que en los casos en que “los contagios sean significativos, habrá que suspender en esa escuela, región o localidad: donde sea suficiente como para contrarrestar la situación”. El dirigente gremial aseguró que “todo el mundo quiere la presencialidad como método ideal educativo”, y sobre todo los docentes, a quienes “les gusta y hasta les conviene”, pero aclaró que “la salud es un condicionante importante”. Finalmente, Bayúgar le respondió al gobernador, quien recordó a los maestros que fueron prioridad en la vacunación. “Eso en la teoría está bien, pero hay que bajarlo a la realidad de las escuelas”, criticó. En ese sentido, explicó que alrededor del 50% del plantel docente está compuesto por reemplazantes, que aún no entraron en la etapa de vacunación como sí sucedió con los titulares.