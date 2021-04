“Las vacunas no pueden ser un factor de desigualdad” Locales 14 de abril de 2021 Redacción Por Desde el socialismo rafaelino instaron al gobierno local y provincial a maximizar los esfuerzos para que lleguen más vacunas y su aplicación no sea un factor de desigualdad. Remarcaron que “al COVID-19 lo vamos a superar si todos nos cuidamos y nos respetamos como sociedad”.

El socialismo en la ciudad se posicionó respecto al tema vacunas y afirmó que “al COVID-19 lo vamos a superar si todos nos cuidamos y nos respetamos como sociedad - cualquiera fuera la variante - , y “la herramienta principal es la prevención y los cuidados que a esta altura de la pandemia son de conocimiento público y que cuentan con amplia difusión”.

El este sentido se posicionó el Médico Santiago Gaspoz, dirigente del socialismo local, actual Secretario Adjunto del PS Rafaela y candidato a Secretario General de este espacio, remarcando que “los cuidados habituales funcionan para todas las cepas o variantes del Covid-19. La prevención inespecífica implica un compromiso individual y también colectivo; al distanciamiento, el uso de barbijo y el lavado de manos hay que agregar la ventilación cruzada de los ambientes cuando sea posible.

Asimismo explicó que “hay que evitar aglomeraciones, aceptar los protocolos de los lugares de trabajo, de la industria y el comercio y de los espacios educativos, porque la economía tiene que seguir activa y recuperarse para que no sigan aumentando la pobreza y la desigualdad en Argentina”.

Desde su experiencia y su mirada en salud pública (como ex coordinador del Nodo de Salud de la Región II y ex director del Hospital regional, especializado en medicina general y con formación en la maestría en Salud Pública del Instituto Lazarte) expresó que “la vacuna es la prevención específica que disminuye las formas graves y las posibilidades de internación, que por consiguiente permite aliviar al sistema de salud y continuar brindando cuidados a la mayor cantidad de personas. Hay que profundizar los cuidados y maximizar la aplicación de vacunas, esto es esencial y tiene que haber más recursos ahí. por eso nos parece importante reforzar en el pedido a las autoridades para que se lleven adelante todos los esfuerzos, gestiones y destino de partidas presupuestarias a la adquisición de más vacunas para la población de Rafaela y de nuestra región y provincia“.

A su vez indicó como profesional de la salud, que “es lícito y responsable decir que la vacuna por sí sola no va a detener la curva ascendente de casos, lo que sí va a impactar positivamente en el aumento de contagios es evitar aglomeraciones, reuniones sociales innecesarias y numerosas, respetar los protocolos y respetarnos como personas. La segunda ola está llegando y el período de otoño- invierno no es el mejor momento por la sumatoria de enfermedades estacionarias que se van a producir”.

“Hay mucha expectativa y esperanza puestas en la aplicación de la vacuna, pero a esto hay que sumarle el cambio de actitud social, que es un punto clave para atravesar esta situación sanitaria de pandemia”, remarcó. Gaspoz.