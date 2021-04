No se registra gran presencia de cepas de Covid Locales 14 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

En Santa Fe hay cepas de Covid-19 que preocupan: son las variantes de Manaos, Reino Unido y Sudáfrica, aunque de esta última aún no se registraron casos en la provincia ni en el país. Tanto el Ministerio de Salud de la provincia como la Nación las miran con atención y así lo relevó el último reporte del Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de Sars-Cov-2 que realizó una vigilancia activa sobre 1.246 muestras obtenidas entre octubre de 2020 y abril de 2021 en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Neuquén. Sin embargo, la directora de Epidemiología santafesina, Carolina Cudós, afirmó que la provincia “no muestra un aumento de la presencia de estas variantes que son de preocupación” e incluso detalló que desde que se lleva adelante la tipificación de cepas, ya sea a través del Instituto Malbrán o del Inta Rafaela, Santa Fe apenas se remitió 23 muestras. La especialista dejó en claro que la “preocupación” está sobre estas variantes y aclaró que al resto, como son las de Nueva York, Río de Janeiro y California, “se las observa por «interés», pero no representan por ahora mayor riesgo”.

Aunque la responsable de Epidemiología admitió que en la provincia se detectaron casos de las variantes que están en observación permanente por tener mayor contagiosidad o provocar cuadros más severos aclaró que no es en base a cualquier caso que las muestras se envían a tipificar. “Las muestras que se envían para su análisis son las de pacientes fallecidos que estuvieron en el extranjero, los cuadros severos o fallecimientos de personas jóvenes que no tienen comorbilidades ni enfermedades de base, una situación que por ahora solo se presentó una en la provincia, y también en los casos de las reinfecciones y de los vacunados que presentan evoluciones desfavorables o incluso fallecen”, precisó.



¿QUE VARIANTES CIRCULAN

EN LA PROVINCIA?

Como lo detalla el informe y lo relató Cudós, los casos detectados en Santa Fe fueron los de una persona de la capital provincial que había llegado del exterior que dio positivo y presentó la cepa del Reino Unido, además de dos pacientes con la variante de Manaos que se dieron uno en Rafaela (que no había tenido antecedentes de viaje ni contactos con viajeros y que devino en el fallecimiento), además de un segundo caso que se desarrolló con un cuadro leve en Funes.

La funcionaria insistió en recordar que “todas las personas con antecedentes de viaje tiene que guardar aislamiento por diez días”. El aislamiento obligatorio tiene sus motivos. “Eso debe hacerse porque los resultados de las tipificaciones de las cepas se informan muchas veces cuando los pacientes están dados de alta, por lo cual las medidas de prevención y aislamiento deben tomarse antes de todos modos para evitar los contagios”, dijo. Lo que además dejó en claro Cudós es que si bien hay un registro de estas variantes que preocupan en la provincia “no hay un aumento de los casos” por ahora, en tanto, hizo una fuerte distinción entre las variantes llamadas “de preocupación” y las llamadas “de interés”.



¿QUE INTERESA Y QUE PREOCUPA?

“La mayoría de las variantes que están circulando son de interés y no de preocupación”, dijo la especialista en referencia a las llamadas cepas de Nueva York, California, Río de Janeiro y otras que pueden estar bajo estudio. “Estas son mutaciones que tienen los virus y que hacen normalmente y que hay que monitorearlas por cuidado, pero que no implican mayor gravedad ni virulencia”, especificó. E incluso refirió que el único caso de estas variantes, por ahora en la provincia, se dio en Rosario en un hombre que presentó la llamada cepa de Nueva York. En tanto, sí detalló que denominadas de Manaos, Reino Unido y Sudáfrica “son con las que se deben tener mayores cuidados y preocupan, ya que se estima que presentan cuadros de mayor gravedad o mayor contagiosidad". (Fuente: La Capital).