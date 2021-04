Perotti promueve la creación del Ministerio de Igualdad y Género Locales 14 de abril de 2021 Redacción Por El Gobernador presentó el proyecto que enviará a la Legislatura. Fue durante la firma del convenio con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, para implementar el programa Acompañar en 172 municipios y comunas de la provincia.

FOTO SCS LANZAMIENTO. Rodenas, Perotti, Gómez Alcorta y Arena en Santa Fe.

El gobernador Omar Perotti presentó el proyecto de ley para crear el Ministerio de Igualdad y Género de la provincia de Santa Fe. Lo hizo en el marco de la firma del convenio con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMgyD), Elizabeth Gómez Alcorta; y la secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena, para la implementación del programa Acompañar en 172 municipios y comunas de la provincia de Santa Fe, en el marco del Acuerdo Federal contra las Violencias de Género. Además, firmaron un convenio de articulación con la Línea 144 de atención a las situaciones de violencia de género.

Durante el encuentro, que se desarrolló en “El Molino” de la ciudad de Santa Fe, el gobernador Perotti afirmó: “En nuestra gestión, la Secretaría de Estado de Igualdad y Género pasó a ocupar un rango muy importante después de haber estado oculta. Por eso, es momento de tomar la decisión de que esa secretaría pase a ser un ministerio”.

“Vamos a enviar el proyecto de ley a la Legislatura para realizar esta modificación, que tiene un significado simbólico y reafirma lo que venimos haciendo. No hay ninguna otra diferenciación, porque no la ha habido ni en lo presupuestario ni en el funcionamiento. Así que esperemos contar con el acompañamiento de todos los legisladores para generar más igualdad”, explicó Perotti.

Sobre el programa Acompañar, el gobernador agradeció a “cada uno de los intendentes e intendentas de nuestra provincia que están participando, porque son actores desde el primer día en la decisión de llevar adelante la capacitación en nuestra provincia, en la aplicación de la ley Micaela. Trabajar seriamente con un Estado presente tiene que tener base territorial y arraigo en cada pueblo y en cada ciudad”, finalizó Perotti.

Por su parte, Gómez Alcorta detalló que “el programa Acompañar fue creado por el presidente de la Nación, para asistir a las mujeres que están en situación de violencia de género en todo el país. Este acompañamiento se realiza de dos formas: mediante un apoyo económico durante seis meses equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil. Además, se realiza un seguimiento psicosocial”. Y remarcó: “La mitad de la población vive en desigualdad de clases con una fuerte desigualdad de género. Esas desiguladades tienen que ser reducidas y hay que trabajar muchísimo para que esas violencias dejen de existir. Ese es un camino enorme que no se puede llevar a cabo sin el compromiso de los tres poderes del Estado, de todos los estados sub-nacionales y municipales y sin el compromiso enorme de un acuerdo social que nos permita, de una vez y para siempre, emprender el recorrido para pensar una sociedad donde todos tengamos el derecho a que no nos maten”, finalizó la ministra nacional.

En tanto, la secretaria de Estado de Igualdad y Género de la provincia, Celia Arena, sostuvo que “hemos construido políticas en conjunto para estar en cada rincón de la provincia. Es fundamental tener un seguimiento y un Estado unificado ante las mujeres y personas de la diversidad que atraviesan situaciones de violencia”.

A su vez, la vicegobernadora de la provincia, Alejandra Rodenas, manifestó que “la búsqueda de amparo, el reclamo frente al Estado, intuyo, puede proteger pero no siempre es lineal. Acompañar es el refugio, y será también el refugio de las dudas y de las interrogaciones de las mujeres y las diversidades violentadas”.

El programa “Acompañar entraña un deseo de estar con quienes, además, han logrado vencer los prejuicios y defender las fronteras de las violencias como base estructural de sus vidas”, concluyó Rodenas.

Por último, el senador nacional Roberto Mirabella, afirmó: “Estamos convencidos de abordar los temas de violencia de género. Es una columna vertebral en el gobierno de Perotti desde que comenzó, no solamente por la creación de área, sino por todas las políticas activas que se están llevando adelante”.

El Programa Acompañar consiste en la transferencia económica equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por seis meses y la asistencia psicosocial a personas en situación de riesgo por violencia de género.



CONVENIO CON EL 144 E

INTERCAMBIO DE ESTADÍSTICAS

En la oportunidad, además, Perotti firmó con Gómez Alcorta un convenio de cooperación técnica para la implementación del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG), que permite sistematizar la información sobre casos, consultas y/o denuncias por violencia de género de todo el país y, de esa manera, mejorar la respuesta del Estado y la efectividad de las políticas públicas diseñadas para prevenir y abordar esta problemática.

También, mediante la firma de este acuerdo de articulación con la línea 144, este dispositivo dará aviso de todos los llamados que reciba la línea de personas de la provincia de Santa Fe. Por su parte, la Secretaría de Estado de Igualdad y Género recepcionará diariamente todos los casos y le dará el seguimiento para continuar, articular y abordar los mismos. Finalmente, se enviará un Informe mensual al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de Nación.

Este es el quinto encuentro en el que participa Gómez Alcorta tras el Acuerdo Federal por una Argentina Unida contra las Violencias de Género que firmaron, el pasado 8 de marzo, el presidente Alberto Fernández, la mencionada ministra y su par de Interior, Eduardo Wado de Pedro, junto a las gobernadoras y los gobernadores de todo el país y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.