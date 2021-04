Sobreseyeron a Cristina en la causa dólar futuro

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La Cámara Federal de Casación Penal sobreseyó ayer a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otros, en la causa por la compra de dólar futuro y, de esta forma, no irá a juicio oral. El Tribunal comprobó que "el hecho investigado no encuadra en una figura legal", por lo que "corresponde resolver el sobreseimiento de las y los imputados".

Los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña se basaron en un informe pericial que demostró que las operaciones de dólar futuro no causaron ningún perjuicio al Estado.

Menos aún, según el peritaje, fueron beneficiosas: "Las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del Banco Central y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.880.000 en 2015 y $67.448.520.000 en 2016".

Los camaristas consideraron que "en términos globales, el rubro en cuestión dio resultado favorable en ambos periodos", que fueron los investigados por las decisiones adoptadas durante el Gobierno que concluyó el 10 de diciembre de 2015.

La lista de los sobreseídos incluye, además, al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli; al actual, Miguel Pesce; y a otra decena de imputados, funcionarios del Ministerio de Economía y directores de la entidad emisora.

La parte resolutiva del fallo deja expresamente "sentado que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado las personas antes mencionadas". El fallo recoge un concepto reiterado a lo largo del proceso sobre las decisiones políticas que no pueden ser sometidas a la evaluación judicial.



EXCARCELACION DE LOPEZ

El Tribunal Oral Federal N° 1 le concedió la libertad condicional al ex secretario de Obras Públicas José López bajo una caución de 85 millones de pesos en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito originada cuando fue sorprendido con bolsos que tenían casi nueve millones de dólares.

En un fallo por mayoría, los jueces que integran el tribunal dispusieron además que el ex funcionario -lleva preso 4 años y 10 días- deberá residir "en el domicilio que fije al momento de su soltura" (la cual se hará efectiva cuando se deposite la caución) y prohibir su salida del país. Además indicaron que deberá "permanecer bajo la exclusiva custodia y protección del Programa de Protección a Testigos e Imputados".