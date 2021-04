Analizan medidas focalizadas para disminuir los contagios Nacionales 14 de abril de 2021 Redacción Por FERNANDEZ ENCABEZO UNA REUNION CON EL GABINETE

FOTO NA GABINETE VIRTUAL. Alberto Fernández, quien aún tiene Covid, durante la reunión con sus ministros pantalla mediante.

BUENOS AIRES, 14 (NA). - El presidente Alberto Fernández encabezó ayer una reunión virtual con parte del Gabinete nacional para analizar "medidas focalizadas y más duras" en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante la segunda ola de coronavirus en la Argentina. Así lo indicaron a NA altas fuentes del Gobierno, que afirmaron que "la complejidad de esta etapa de la pandemia requiere medidas focalizadas, temporales y a la vez duras, pero para eso se necesita una mirada muy local".

"Hay malestar porque las jurisdicciones no toman ninguna medida, más que las dos fuertes que tomó el Gobierno: corte de circulación a las 00 horas y negocios cerrados a las 23", resaltaron a NA fuentes de Casa Rosada.

El jefe de Estado se sumó de manera virtual al encuentro que comandó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en el salón Científicos Argentinos del primer piso de Balcarce 50, en momentos en que se registraron más de 27.000 casos de coronavirus en las últimas 24 horas.

La reunión, que fue convocada este mediodía, contó con la participación de los ministros Eduardo de Pedro (Interior), Carla Vizzotti (Salud), Sabina Frederic (Seguridad), Agustín Rossi (Defensa), Nicolás Trotta (Educación), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (Trabajo) y Matías Lammens (Turismo y Deportes).

Además, formaron parte del encuentro el secretario General de la Presidencia de la Nación, Julio Vitobello; la asesora presidencial Cecilia Nicolini, y la vicejefa de Gobierno, Cecilia Todesca.

En ese marco, fuentes oficiales cuestionaron que "el único distrito que restringió fue Olavarría", y ampliaron: "Hay consenso en que las medidas tienen que ser más duras, focalizadas y temporales, pero para eso se necesita una mirada muy local".

"En el artículo 17 del DNU (que se publicó el pasado 8 de abril) se le da la facultad a cada jurisdicción de acuerdo al semáforo epidemiológico que tome medidas para el control de la pandemia. El problema es que no las toman", apuntaron.

En esa línea, subrayaron que "no se respetan los protocolos, ni hay control por parte de las autoridades locales ni provinciales", y agregaron: "Así es imposible". "En problema está en todos los centros urbanos. Alberto es el presidente de un gobierno federal, ¿Qué va a decir? ¿se suspenden las clases en todo el país?", graficaron a Noticias Argentinas.

Además, se quejaron de que "los gobernadores no toman decisiones puntuales para esta etapa de la pandemia", dado que "no quieren pagar el costo político".

"Todos dicen que hay que cerrar y después nadie cierra nada", resaltaron fuentes con despacho en Balcarce 50, que destacaron que "hay que tomar medidas locales y no se toman".

Desde el Ejecutivo nacional detallaron a NA que "hay diálogo permanente" con los gobernadores, encabezados en su mayoría por el ministro del Interior, y explicaron: "Necesitamos mucha rienda corta, que es lo que está faltando. Eso lo da la autoridad local".

"Sabemos que se vienen días de picos de casos, el panorama es muy complicado. Hay una evaluación permanente de casos y situación epidemiológica por parte de los equipos de Nación", manifestaron. Por último, recordaron que el Ejecutivo nacional "tomó decisiones", y agregaron: "No nos vamos a quedar con los brazos cruzados".