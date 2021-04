La Sputnik produce una alta respuesta inmune

BUENOS AIRES, 14 (NA). - La vacuna Sputnik V produce una alta respuesta inmune aún con la aplicación de una sola dosis, según lo reveló el informe final de un estudio liderado por el Conicet, en el que se indica que el 94% de las personas mostró la presencia de anticuerpos tras recibir la vacuna.

En el estudio se indicó, además, que las personas que ya tuvieron coronavirus producen cinco veces más anticuerpos con una dosis que quienes no se enfermaron y se dieron las dos dosis. En la primera etapa del estudio que está bajo la coordinación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires participaron 288 personas, de las cuales 61 habían tenido coronavirus.

El principal resultado fue que el 94% de los voluntarios mostró presencia de anticuerpos específicos tras recibir una sola dosis, y además se determinó que el 96% de las personas menores de 60 años tienen anticuerpos a los 21 días de la primera aplicación. En los mayores, esa tasa fue del 89%, mientras que dos inmunizaciones generan anticuerpos en el 100% de los vacunados.

El estudio longitudinal de la Plataforma de Estudios Serológicos, contó con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y se realizó en siete hospitales públicos bonaerenses: Evita, Fiorito, Rossi, San Juan de Dios, San Martín, San Roque y El Cruce.

En marzo pasado, cuando se habían dado a conocer los resultados preliminares de la investigación, Andrea Gamarnik, la jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir (FIL), que participó del estudio, había dicho: "Los resultados del estudio muestran que las personas previamente expuestas al virus, que mostraron tener anticuerpos antes del inicio de la vacunación, generan una respuesta inmune humoral rápida al recibir una dosis de la vacuna Sputnik, produciendo niveles de anticuerpos similares e incluso superiores a los producidos por personas no infectadas que recibieron dos dosis de la vacuna".

Por su parte, Jorge Geffner, investigador superior del Conicet en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS) y miembro del equipo que realizó el estudio, sostuvo en ese momento de la investigación: "Los resultados sugieren que la infección previa genera memoria inmunológica que se evidencia con la primera dosis de Sputnik V produciendo niveles aumentados de anticuerpos en comparación con individuos no infectados previamente".

En esa primera instancia del estudio se habían analizado la respuesta inmune de 142 trabajadores de la salud que se ofrecieron como voluntarios, de los cuales 22 habían estado previamente infectados.