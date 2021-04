Contingente de jubilados santafesinos y cordobeses se infectó en el sur

USHUAIA, 14 (NA). - Un total de 25 casos de Covid-19 fue detectado en un ómnibus en el que viajaba un contingente de turistas, en su mayoría jubilados, desde la ciudad de Ushuaia a la localidad de El Chaltén. Se trata de un transporte que salió desde Ushuaia, y fue detenido en el acceso sur de la Ruta Nacional 3 por efectivos de la División Unidad Operativa de Chimen Aike en el acceso sur de la Ruta Nacional 3.

Por decisión del Gobierno de Santa Cruz, el contingente entero quedó en aislamiento en un albergue provincial ubicado en la ciudad de Río Gallegos. Según trascendió en la prensa local, las personas que viajaban eran de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

Según publicó Eldoce.tv, los turistas ya habían ido a la ciudad de Ushuaia, y el micro en el que iban fue frenado cuando intentaban ingresar a Río Gallegos, en Santa Cruz, con la intención de llegar a El Chaltén. Este martes, el secretario de Turismo de la municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, indicó: "Me hizo bastante ruido cuando recibimos la información de la situación, todavía no entiendo los pormenores. Alguien no tomó las medidas restrictivas sobre los contingentes turísticos y otorgó un permiso para que puedan salir".

En declaraciones radiales, el funcionario municipal sostuvo que "no es fácil salir del continente con las distintas restricciones, pasar por la Aduana y más situaciones que tienen que ver con el traslado y si estaba en tránsito se deberían haber fortalecido los controles, ahora esperamos que se solucione de la mejor manera. Nosotros nos interiorizaremos de cómo sucedió y veremos cómo seguimos en el tema".

Los viajes turísticos están prohibidos desde el viernes de la semana pasada por las nuevas restricciones ordenadas en el último decreto presidencial. Sin embargo, la empresa Máximo Destino -de la ciudad cordobesa de Marcos Juárez-, a cargo de la excursión, emitió un comunicado este martes en el que señaló que "en el DNU correspondiente no menciona, ni especifica que los viajes en tránsito debían volver a su punto de origen de manera inmediata a su inicio".

Además, la firma indicó que el viaje comenzó el pasado 1 de abril, "nueve días antes de que saliera en DNU con fecha de inicio 09/04 00:00hs", y que al inicio del tour se realizaron los controles correspondientes y medidas sanitarias solicitadas por los organismos de control.

También, la empresa destacó que "no es un viaje de jubilados" sino que se trata de "viajes comercializados por diferentes agencias de viajes a pasajeros individuales, y las edades de los mismos rondan entre los 45 a 75 años".

Por último informó que "todos los pasajeros fueron hisopados el día 4 de abril en Perito Moreno, en el hospital de dicha localidad, dando todos negativos los testeos realizados".