Hockey: 9 de Julio, ganador del domingo

FOTO HOCKEY 9 DE JULIO SUMARON DE A TRES. Las Leonas julienses se impusieron a Sarmiento en el torneo de la FOSH.

En forma parcial se disputó este domingo la tercera fecha de la Zona Rafaela de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey. Ya había sido postergado previamente el partido entre Charabones y CRAR, y tras las intensas lluvias del fin de semana lo mismo aconteció con Atlético San Jorge – Atlético de Rafaela.

De tal modo hubo tres enfrentamientos que tuvieron desarrollo, dos en Humboldt y el restante en San Francisco. En el sintético de Sarmiento, en Humboldt, en primer turno Sportivo Norte enfrentó a Juventud de esa localidad. En Reserva ganó el equipo rafaelino 2 a 0 con goles de Karen Maldonado y Sofía Quiroz, mientras que en primera división empataron 0 a 0 y el punto extra en los penales australianos se lo llevó Juventud al ganar 4 a 3.

Posteriormente, 9 de Julio enfrentó al anfitrión Sarmiento. Aquí hubo partidos de las divisiones menores que fueron victorias para las rafaelinas. Fue 2 a 0 en Sub 15 con tantos de Josefina Lozer y Lara Romero; y 3 a 0 en Sub 17 con tantos de Camila Rodriguez, Maitena Zanabria y Celeste Guzmán.

Sarmiento ganó el duelo de Reserva 2 a 1 (Noelia Sosa el tanto rojiblanco, Gimena Figueredo ambas conquistas de Sarmiento) y en primera festejaron las julienses 2 a 0 con goles de Aldana Guzmán y Maitena Zanabria.

En cuanto a lo sucedido en San Francisco, en Reserva Dep. Bella Italia le ganó 1 a 0 al local Libertad con anotación de Alma Miñon, mientras que en Primera División fue empate 1 a 1 anotando Priscila Bazán para las sanfrancisqueñas y Candela Molina para las Tanas. En los shoot out sumó Bella Italia al imponerse 2 a 1, con anotaciones de Jazmín Montoya y Candela Molina, sumada a la buena actuación de la arquera Flavia Ferrari. (Fuente: todoapulmon-rafaela.com).