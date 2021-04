Davis repartida Deportes 13 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La organización de la Copa Davis anunció ayer que las finales 2021 serán en tres sedes, donde las ciudades de Turín (Italia) e Innsbruck (Austria) se suman a Madrid de España, para recibir a los 18 equipos clasificados, entre los que no estará la Argentina, del 25 de noviembre al 5 de diciembre próximos.

Según confirmó la Federación Internacional, la competencia durará once días entre la fase de grupos (serán seis de tres equipos cada uno) y los Playoffs por la Ensaladera de Plata.

El Pala Alpitour Arena de Turín será escenario de los encuentros de dos grupos: el "D" con Croacia, Australia y Hungría, y el E con Estados Unidos, Italia y Colombia. En el Olympia-Halle de Innsbruck jugarán otras dos zonas: la "C" con Francia, Gran Bretaña y República Checa, más la "F" con Serbia, Alemania y Austria. Y en Madrid estarán el anfitrión España, Rusia y Ecuador (por el grupo "A"), junto a Canadá, Kazajistán y Suecia (grupo "B").