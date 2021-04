Contra el tiempo y la pandemia Deportes 13 de abril de 2021 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO NA SE ACHICAN LOS PLAZOS./ Conmebol espera no tener que dilatar más las Eliminatorias.

(Especial para LA OPINION). - Alejandro Domínguez y compañía seguramente, auguraban un año con mayores flexibilidades comparativas para terminar de cerrar el complejo calendario de partidos que los equipos nacionales de nuestro continente, deben atender para definir la clasificación al mundial de Qatar y la disputa de la Copa América.

Desde este espacio de opinión hemos analizado tal derrotero, al compás de la cadena de restricciones que el avance de la Pandemia sigue generando, un imperativo que no sabe de postergaciones ni de objeciones, en consecuencia, el actual escenario es el resultado previsible de todas estas calamidades que atraviesa la humanidad y que sigue distribuyendo incertidumbres por doquier.

Un dato alarmante que agrega dudas a lo que vendrá, es que la casa de Asunción, debió morder el polvo y corregir su propio pulso, para subordinarlo a la emergencia sanitaria, admitiendo así, qué hay una prioridad evidente que no puede soslayarse, mas allá de los gigantescos intereses contractuales, que presionan al límite de la insensatez.

La reducción a 10 equipos para la Copa América, retirando así las invitaciones a las selecciones de Qatar y Australia y la postergación de la ventana de partidos de marzo, en la cual se debía jugar la 5ta y 6ta. fecha de las Eliminatorias, releva las pruebas.

Conmebol ha ingresado en una peligrosa cuenta regresiva. El periodista Sergio Levinsky intenta desentramar tal dilema: ¿Cómo es que se llegó a esta situación? Por una razón que cambió las relaciones de fuerza existentes hasta hace pocos días, y es que justamente basado en los extraños tiempos de pandemia y los temores existentes de posibles contagios, la FIFA permitió por primera vez a los clubes europeos que no deban atenerse al reglamento anterior, por el cual si no ceden sus jugadores a las selecciones nacionales son pasibles de multas económicas y sanciones deportivas, al punto de no poder utilizar a esos jugadores en partidos oficiales posteriores. Esto fue llamado siempre por el fútbol europeo y su prensa, defensora de sus intereses, como “Virus FIFA”, un problema que generaba que los jugadores que “se iban” con sus equipos nacionales, volvían cansados o lesionados a sus ligas y se perdían compromisos por estas razones.

Esta excepción conseguida por los clubes poderosos ante la FIFA difícilmente hubiera sido posible en conducciones anteriores en Zurich. Si bien la dirigencia anterior al ítalo-suizo Gianni Infantino, actual mandatario desde febrero de 2016, puede ser criticada por muchísimas cosas (la más importante, la corrupción que derivó en el sonado caso del FIFA-Gate, también hay que resaltar que tanto Joseph Blatter, ex presidente hasta 2015, como Julio Grondona, vicepresidente senior hasta su muerte en julio de 2014, trataron siempre de equilibrar el poder del fútbol mundial tironeado entre los intereses de los ricos europeos y la pasión nacional ligada a las selecciones de cada país, al punto de que la FIFA llegó a tener más países afiliados que la propia ONU. No por nada, Blatter llegó a decir alguna vez que su trabajo era complicado porque él debía “administrar pasiones”, palabras que parecen contradictorias.

Mientras los europeos, entonces, juegan de dos a tres fechas de clasificación, los sudamericanos miran esos partidos, con la ñata contra la pantalla de la TV o la computadora lo que pasa del otro lado del océano sin poder contar con los suyos y hasta sin saber cuándo se jugarán las catorce fechas que quedan hasta octubre de 2022, porque al menos hay que reservar noviembre para los repechajes (el quinto del grupo sudamericano debe jugarlo), y cuando al menos no hay otra fecha FIFA hasta junio y quién sabe lo que ocurrirá con la pandemia en los meses siguientes, teniendo en cuenta, además, que luego de junio vendrán las vacaciones de verano en Europa y el fútbol se parará por tres meses y hasta septiembre difícilmente puedan volver a jugar las selecciones nacionales, y que entre junio y julio debe disputarse la Copa América entre Argentina y Colombia.

Que teniendo un Mundial en diciembre de 2022, con cuatro años y medio desde que finalizara el anterior de Rusia 2018, Sudamérica empiece a quedarse corta de fechas para la clasificación y por no plantarse a los clubes poderosos europeos, es un peligroso antecedente para el futuro, porque indica que la sumisión, por intereses económicos, comienza a hacerse patente (tal como ocurre ya en lo deportivo, porque se tiende a copiar el sistema del centro del mundo del futbol para venderles jugadores y porque éstos, en las élite, juegan todo el año de aquella determinada manera y no de la original) y la identidad comienza a perderse definitivamente.

Aún frente a las observaciones mas agudas y pertinentes, el sistema no pueda parar y la logística para la Copa América, la primera vez que se disputará bajo la modalidad bi nacional y las 14 fechas que todavía restan desarrollar por las Eliminatorias, deberán someterse a este intangible futuro inmediato.

El fútbol en todo el planeta ya ha dado pruebas que puede penetrar cualquier escollo, incluida esta emergencia sanitaria compleja, claro que sí las estadísticas en nuestra región se complican, como se observan, se pondrá a prueba también la capacidad de resiliencia, de todo un sistema que por mas poderoso que se presente, no está fuera de contexto.