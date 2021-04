Opiniones sobre Deck en Estados Unidos Deportes 13 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Un informe del sitio Básquet Plus recogió opiniones de los medios de Estados Unidos sobre la llegada de Gabriel Deck a Oklahoma City.

Hoops Rumors, por ejemplo, explicó cómo será el salario del argentino, a la vez que al final de la noticia dijo que "Deck podría ayudar a apuntalar a un Oklahoma City devastado por las lesiones. Shai Gilgeous-Alexander, Josh Hall, Luguentz Dort, Darius Miller, Isaiah Roby, Darius Bazley y Mike Muscala figuraron como ausentes antes de la última partida del equipo contra los Hornets".

Una opinión más pronunciada y negativa la dio el periodista John Hollinger para The Athletic. "¿Es un jugador de la NBA? Probablemente no. Falló dejando impresiones como jugador joven, yéndose del Hoop Summit 2013 sin anotar y sin ser elegido en el Draft 2017. Ahora, hablando del basquetbolista de 26 años que ahora se encuentra en España y posee poco atleticismo, nadie de las personas con las que hablé está emocionada por él como prospecto de la liga. Su mejor escenario sería arreglárselas con la inteligencia y la astucia necesarias para hacerse un hueco en la rotación. La mejor utilidad de Deck fue que estaba disponible a través de un buy-out durante la temporada, una rareza en los contratos europeos", confesó el reportero.

Otro de los portales que analizó a fondo a Deck fue Hoopshype. A continuación, unos párrafos sobre la nota publicada en ese sitio: "La decisión fue particularmente sorprendente porque Deck acababa de ayudar al Real Madrid a clasificarse a los playoffs de la Euroliga apenas unas horas antes, anotando 19 puntos contra el Fenerbahce en un partido que tenía que ganar su equipo, solo para salirse de su contrato para unirse al Thunder la noche siguiente. Si Deck y el Thunder hubieran esperado al término de esta temporada para llegar a un acuerdo, el impacto de la mudanza no habría sido tan grande. Pero que el Real Madrid le deje salir temprano de su contrato, antes de sus inminentes torneos nacionales e internacionales, es la verdadera sorpresa acá".