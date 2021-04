El Cervecero también gana, golea y "puntea" Deportes 13 de abril de 2021 Redacción Por Quilmes superó como visitante 4-1 a Bochazo en el cierre de la cuarta del Apertura de Primera A.

Argentino Quilmes no le pierde pisada a 9 de Julio y también gana, golea y se mantiene firme en la cima del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Anoche, en el cierre de la cuarta fecha, goleó 4-1 a domicilio al Bochófilo Bochazo de San Vicente.

Los goles para la victoria Cervecera fueron anotados por Adrián Córdoba (13m PT y 5m ST), Manuel Bustos (49m PT) y Nicolás Vittarelli Góngora, de penal (39m ST). El descuento para el local lo anotó Horacio Armelino (33m ST).

En el juego de Reserva ganó Bochazo por 3 a 1.

Los dirigidos por Hugo Togni suman puntaje ideal, al igual que el elenco ‘Juliense’ y ambos equipos son los líderes del certamen. En la próxima fecha Quilmes recibirá en el Giuliani al Deportivo Libertad, mientras que el León irá con el Deportivo Aldao, en el Soltermam.



Los resultados de la fecha 4. Sportivo 2 – Unión 1, Libertad 4 – Florida 1, Ramona 2 – Talleres 2, Ben Hur 4 – Ferro 0, Aldao 2 – Atlético 1, Peñarol 0 – 9 de Julio 4, Tacural 2 – Unión 3.



Las Posiciones: 9 de Julio 12, puntos; Quilmes 12; Libertad 7; Atlético 7; Talleres 7; Brown 6; Aldao 6; Sportivo 5; Ramona 5; Unión 4; Florida 4; Ben Hur 3; Ferro 3; Peñarol 3; Tacural 3; Bochazo 2.



Próxima fecha 5: 9 de Julio vs Deportivo Aldao, Argentino Quilmes vs Deportivo Libertad, Florida de Clucellas vs Sportivo Norte, Unión de Sunchales vs Deportivo Tacural, Brown de San Vicente vs Peñarol, Atlético de Rafaela vs Ben Hur, Ferrocarril del Estado vs Deportivo Ramona, Talleres María Juana vs Bochófilo Bochazo.



EL FEMENINO

Anoche se reunió el Consejo de Fútbol Femenino de Liga Rafaelina de Fútbol y se conformó el fixture del Torneo Apertura que dará comienzo el próximo Domingo desde las 10hs. en cancha de Ben Hur. El primer capítulo tendrá los siguientes partidos: 9 de Julio vs Vila en Primera y Reserva; Sportivo vs Atlético y Ben Hur vs Libertad. Libre: Ferro Dho San Cristóbal.