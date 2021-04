Martes de Champions Deportes 13 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El París Saint Germain recibirá hoy al Bayer Múnich mientras que el Chelsea será local del Porto en dos partidos correspondientes a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones y los elencos francés e inglés llegan con la ventaja de haber ganado en la ida.

Ambos encuentros se llevarán a cabo a partir de las 16:00 (hora de Argentina) y el conjunto parisino dirigido por Mauricio Pochettino viene de lograr una importante victoria en Alemania por 3 a 2.

Si bien Pochettino aún no lo dio a conocer, en el once titular que buscará la clasificación a las semifinales este martes serían titulares en el PSG los argentinos Leandro Paredes y Ángel Di María. .

Por su lado, el Chelsea también consiguió un triunfo como visitante al derrotar al Porto por 2 a 0 en Lisboa y logrará el pase a la próxima instancia aunque pierda por un gol con el equipo portugués que tendrá en el arco al ex Lanús, Agustín Marchesín.