San Lorenzo, a todo o nada en Brasil

BUENOS AIRES, 13 (NA). - San Lorenzo buscará hoy la hazaña de convertir al menos tres goles como visitante en Brasil, frente a Santos, para remontar la serie de la fase clasificatoria de la Copa Libertadores y llegar a los grupos, donde podría cruzarse con Boca.

La revancha está pautada en el estadio "Mané Garrincha" de Brasilia -se mudó la localía de San Pablo debido al coronavirus-, a partir de las 21:30, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y televisación de ESPN.

Es una proeza compleja para el "Ciclón", que si bien levantó su nivel futbolístico, sufrió un duro revés 1-3 ante los dirigidos por Ariel Holan la semana pasada en el Bajo Flores.

Ese resultado obliga a San Lorenzo a convertir tres goles, de mínima, si es que pretende tener chances de clasificar, siempre y cuando además no reciba en su propio arco. Si se repite el score, habrá penales para definir al clasificado.

El que sorteé esta serie quedará encuadrado en el grupo C con Boca Juniors, Barcelona de Ecuador y The Strongest de Bolivia, en la altura de La Paz.

El perdedor, en tanto, no se quedará sin participación internacional porque jugará la Sudamericana y estará en la zona A junto a Rosario Central, Huachipato de Chile y 12 de Octubre de Paraguay.



Santos - San Lorenzo

Estadio: "Mané Garrincha". Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay). Hora: 21:30 TV: ESPN.



Santos: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres y Felipe Jonatan; Alison, Vinícius Balieiro y Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo y Lucas Braga. DT: Ariel Holan.

San Lorenzo: José Devecchi; Andrés Herrera, Federico Gattoni, Alejandro Donatti, Bruno Pittón; Diego Rodríguez, Óscar Romero, Juan Ramírez; Ángel Romero, Franco Di Santo y Nicolás Fernández. DT: Diego Dabove.