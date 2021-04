“Hicimos lo posible para ganar” Deportes 13 de abril de 2021 Redacción Por Otta reconoce que la ‘Crema’ no puede jugar lindo pero que “es un equipo con corazón y que va al frente”. Se apoya en el trabajo y sufre por la falta de resultados: “Con un poquito más de puntería tendríamos cuatro puntos más”.

FOTO M. LEUNDA / EL ECO DE TANDIL WALTER OTTA. / "Hay que sostener la solidez defensiva y en algún momento vamos a ganar".

Walter Otta salió con los tapones de punta a hablar con la prensa tras el 0 a 0 ante Santamarina en Tandil. El entrenador de Atlético de Rafaela se mostró enfadado, por esa victoria que tanto se le posterga, pero también por las críticas recibidas en este inicio de temporada 2021 de la Primera Nacional.

“A mí lo que me da la tranquilidad es que hicimos todo lo posible para ganar, el gol va a llegar en algún momento. Hay delanteros como Bieler, Funes, Esquivel, Rostagno, Lesman, todos delanteros con gol”, indicó el DT en la conferencia de prensa. Luego señaló: “El otro día nos criticaron porque dije que el equipo me había gustado. El Barcelona, Real Madrid juegan en España, nosotros somos un equipo de la categoría que superamos al rival y no lo pudimos ganar porque no pudimos hacer los goles. La verdad que lujos, sombreros y caños no tiramos nunca. Falta meterla adentro, es la realidad”.

“Ellos tuvieron una sola situación de gol tras un error claro de Calderara, después hicimos todo lo posible para ganar, esto se gana con goles, merecimos, prefiero quedarme con lo que hizo el equipo, el gol ya va a llegar. ¿Qué más hay que hacer para ganar? Tanto el otro día ante Defensores de Belgrano como hoy (por el domingo) hicimos todo como para ganar y no se reconoce”, aseguró.

Mastica bronca, se lamenta. Otta se mostró muy caliente tras el cuarto empate consecutivo de su equipo sin poder anotar goles (tampoco sin recibir y esto es un gran acierto que sin dudas se debe reconocer). "Me dolió las críticas para con el equipo del otro día (vs Defensores de Belgrano), hoy también. Hicimos todo lo posible para ganar, no se gana, nos contratan para ganar y no lo podemos hacer, pero cuando haces todo lo posible tenes que estar tranquilo porque el gol ya va a llegar y cuando ganes dos partidos seguidos estos puntos van a servir, es la realidad”, expresó el DT.



El resto de la conferencia de prensa:

-Lo mejor de Atlético estuvo en el segundo tiempo.

-El PT fue mucho más parejo, ellos físicamente estuvieron bien. En el ST lo superamos. Metimos gente para ganarlo, hicimos todo, llegamos por afuera, por los costados, después hay que meterla. Creo yo que somos demasiados criticados porque no podes hacer goles, esto se gana con goles, estamos fallando en eso. La realidad es esa. El año pasado teníamos un equipo totalmente distinto, otro equipo diferente, pero llegábamos y te lastimábamos porque Copetti estaba en un momento tremendo y Bieler también.

-¿La salida de Esquivel?

-Juanchi es un jugador muy explosivo, había jugado 70 minutos y lo vimos cansado, le costaba el retroceso. Tenemos a un chico como Rostagno pidiendo pista, también está bien y optamos por él para ver si podíamos meter mucho más a los centrales adentro y a partir de ahí los metimos más, tiramos muchos más centros y ellos ya no cruzaron mitad de cancha. Estamos muy contentos con Juanchi, el PT de él no fue bueno, lo hablamos, en el complemento mejoró muchísimo y tuvo 20, 25 minutos muy buenos, después hay que buscarle la variante para ver como podes hacer. Si no se podía por afuera, metimos tres tanques adentro, salió bien pero no la pudimos meter.

-¿Cómo notan a los jugadores tras este comienzo que no es el esperado?

-Están convencidos, la bronca que tienen por no poder hacer un gol. Erramos varias claras, no es fácil venir a jugar acá, meter al equipo, como pasó en el ST, literalmente en un arco. Y el equipo lo hizo, intentó, tiene buenas triangulaciones, hay que hacer el gol nada más.

-A Atlético le está faltando sólo el gol…

-Con un poquito más de puntería tendríamos cuatro puntos más. Me gustaría ganar más que a nadie, nos quedamos porque estamos convencidos de lo que tenemos acá, del club, estamos muy contentos, todos sabemos que tenemos que ganar, estaría bueno que se reconozca que el equipo hizo un esfuerzo tremendo, un esfuerzo físico tremendo, que superamos al rival, lo metimos en un arco y no lo pudimos ganar. Tenemos que decidir mejor la última jugada. Esa fineza que el año pasado teníamos, llegábamos y lastimábamos, ahora no la tenemos.

-¿Considera que con esos puntos que hoy no tienen sería todo más justo?

-Con cuatro puntos más estaríamos metidos en el ‘lío bueno’. El equipo hizo méritos para tenerlos, sin jugar bien, sin brillar porque la verdad es esa. Con nuestras armas, con el equipo que tenemos hemos tratado de ser siempre protagonistas, ir al frente. Perdimos en San Juan 4 a 2 pero en el último minuto el arquero saca una pelota en la línea que era el 3 a 3 y de ahí viene el 4 a 3, no ligamos nada tampoco sino veníamos con otro punto de allá. Y no jugamos bien, pero con poco, sos un equipo de la categoría, nos falta un poquito más de suerte a la hora de definir, las situaciones las tuviste, el otro día tuvimos pocas pero las tuvimos, el rival no te las genera.

-No pueden marcar, pero tampoco están recibiendo goles.

-Estamos satisfechos por el trabajo defensivo pero con una bronca porque no la podemos meter (risas). Quisiéramos ganar 4 a 3, 3 a 2, pero la realidad es que el equipo sostiene bien los partidos defensivamente pero si no la metes es difícil, hoy las tuvimos. Con Dálmine fue un partido feo, pero Esquivel erró un gol abajo del arco, con San Telmo fueron dos abajo del arco, ya va a llegar, hay que sostener la solidez defensiva y en algún momento vamos a ganar.

No jugamos lindo pero el equipo tiene corazón y va al frente. Me gustaría que se valore eso.

-Tuviste la posibilidad de marcharte ante una mejor propuesta económica, optaron por quedase, están convencidos

-La realidad es que el club tiene un proyecto, nosotros lo vamos acompañando. Es difícil todos los campeonatos pelearlo o que sea siempre el mismo equipo. El año pasado lo logramos, pero veníamos de un año de trabajar juntos. Se fueron 6 titulares, y esos los estamos tratando de reemplazar con algunos refuerzos que todavía no dieron lo que nosotros esperábamos pero van mejorando. Hay cosas positivas, nos aferramos a eso y a seguir levantando.