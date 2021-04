Quedó preso por varias tentativas de homicidio Policiales 13 de abril de 2021 Redacción Por EN TOSTADO

Un hombre de 24 años cuyas iniciales son MEA quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por una tentativa de homicidio en perjuicio de varias personas cometida en la ciudad de Tostado. Así lo ordenó en la mañana de ayer el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Hugo Tallarico, en el marco de una audiencia desarrollada de forma remota en los tribunales tostadenses.

El fiscal que está a cargo de la investigación es Héctor Aiello, quien informó que “MEA perpetró el ilícito junto a su hermano de 19 años -de iniciales AA- y junto con otro hombre de 24 -cuyas iniciales son GAG". En tal sentido, añadió que "si bien solicitamos la prisión preventiva de las tres personas, el juez la dispuso para una de ellas y ordenó medidas alternativas a la privación de la libertad para las otras dos" y subrayó que "difirió los fundamentos por el plazo de ley”.



DISPAROS

Aiello planteó que “estamos ante un hecho ilícito que tiene diversas víctimas y que fue cometido durante la mañana del domingo 4 de abril en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Ángela Peralta Pino y Beto Martini, donde se estaba celebrando un cumpleaños de 15”. En tal sentido, precisó que “tanto organizadores como invitados a la fiesta resultaron víctimas".

El fiscal expuso que “alrededor de las 7:00 de la mañana, el imputado de iniciales GAG intentó ingresar al domicilio, pero al no poder hacerlo, insultó a quienes se lo impidieron y se fue del lugar”.

Aiello narró que “minutos más tarde, el hombre regresó a bordo de una motocicleta, con un arma de fuego en su poder y junto con el imputado de 19 años”. El representante del MPA relató que “GAG tenía en su poder un revólver, lo gatilló en reiteradas oportunidades en dirección a cuatro personas, aunque los disparos no salieron del arma de fuego. Asimismo, el fiscal señaló que “el hombre que quedó en prisión preventiva llegó en otra moto, sacó de sus prendas un arma de fuego y también la ejecutó sin que saliera ningún proyectil”.

“Según relataron las víctimas y las personas que estaban en el lugar, todo transcurrió muy rápido", indicó el fiscal y agregó que "en esos minutos, los tres imputados siguieron gatillando las armas y lograron despedir algunas balas que, por razones ajenas a su voluntad, no impactaron en nadie".

Aiello precisó que "una parte de esta secuencia fue filmada con un teléfono celular y en ella se puede ver al imputado de iniciales MEA cometiendo el delito".

El fiscal afirmó que “los tres imputados también amenazaron de muerte y agredieron con patadas y golpes de puño a las víctimas y, como resultado, tres personas resultaron heridas en diferentes partes del cuerpo”.