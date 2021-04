Hallaron cuerpos de pareja de novios Policiales 13 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La Policía investiga la muerte de una joven pareja de novios cuyos cuerpos fueron hallados en una cava de la localidad santafesina de Marcelino Escalada, unos 140 kilómetros al norte de la capital provincial.

En el lugar había sido hallado el domingo el cadáver de Priscila Arce, de 16 años, mientras que este lunes se encontró el de su novio, Hugo Ariel Andrada, de 19.

Los dos jóvenes se encontraban desaparecidos desde el viernes último y sus cuerpos fueron hallados con poca distancia entre sí, en la cava situada a tres kilómetros de esa localidad de unos 1.800 habitantes, situada en el departamento de San Justo.

En el caso tomó intervención el fiscal Guillermo Persello, del Departamento Judicial de San Justo, quien ordenó que los cuerpos sean sometidos a una autopsia y otras medidas periciales de rigor.



SE INVESTIGA

Según indicaron fuentes policiales citadas por el diario rosarino La Capital, a simple vista no se pudo determinar la forma en la que murieron los jóvenes y sus cuerpos no presentaban marcas visibles.

Voceros judiciales señalaron, no obstante, que la muerte de la chica comenzó a ser investigado como femicidio, en el marco del protocolo vigente.

Por otro lado, se supo que en la zona fueron encontrados intactos los celulares de los jóvenes, que serán peritados.

Un primer informe sobre el cuerpo de la chica indica que habría muerto por "asfixia por inmersión" o ahogamiento.

El caso se inició para la justicia el sábado cuando la familia de la joven denunció en una comisaría que había salido de su casa por la noche del viernes y no había regresado.

Los familiares habían llamado en forma insistente a amigas de Priscila y a su propio celular, sin obtener respuestas sobre su paradero. (NA)