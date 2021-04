Concluyó su rodaje con cinco de los seis actores originales Sociales 13 de abril de 2021 Redacción Por LA REUNIÓN DE FRIENDS

BUENOS AIRES, 13 (Télam). - El rodaje del regreso de la célebre sitcom Friends ha terminado en los últimos días y con la participación de cinco de los seis los actores originales, en lo que se anuncia como un episodio especial que será transmitido por la pantalla de HBO Max.

Tras varios retrasos por la pandemia de coronavirus, el reencuentro entre los actores Jennifer Aniston (Rachel Green), David Schwimmer (Ross Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani), Courteney Cox (Monica Geller) y Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) con los creadores de la serie David Crane y Marta Kauffman, ya es un hecho, según se anunció oficialmente desde la cuenta de Instagram de la serie.

El actor Matthew Perry, quien interpretara a Chandler Bing durante las diez temporadas de la temporada original, entre 1994 hasta el 2004, es el único que no será de la partida.

Poco se sabe sobre este especial -entre ellas, su fecha de estreno- salvo que es una producción sin guión y que se han utilizado algunos escenarios de la serie como el icónico apartamento y Central Park, precisó la agencia española Europa Press.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una reunión a través de Zoom el año pasado Kudrow sostuvo que querían coincidir de manera presencial pese a la pandemia. "No todos hemos estado en la misma habitación frente a frente, en privado una vez hace muchos años, pero eso es todo", dijo Kudrow a The Hollywood Reporter.

"El objetivo de todo esto es estar en la misma habitación. Eso no ha cambiado. Y HBO Max está siendo increíblemente paciente y comprensivo", añadió. En un primer momento estaba previsto que la grabación tuviera lugar en marzo de 2020 y se emitiera en mayo de ese mismo año, un detalle que podría dar pistas sobre su fecha final de lanzamiento.

LeBlanc, al respecto, describió el especial como "los seis juntos hablando de los buenos viejos tiempos" en lo que será el regreso de la "banda sin los instrumentos", añadió.