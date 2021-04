Murió a los 64 años actor de la serie "Los Soprano" Sociales 13 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (Télam). - Joseph Siravo, actor que alcanzó la popularidad al interpretar a Johnny Soprano, el padre de Tony en la popular serie "Los Soprano", murió ayer a los 64 años tras una larga lucha contra un cáncer.

Así lo confirmó su amigo el actor Garry Pastore, a través de las redes sociales, en donde lo definió como "un gran hombre que luchó una increíble pelea", según consignan medios de Hollywood.

A pesar de que su cara se hizo conocida para el gran público a partir de "Los Soprano", Siravo comenzó su carrera en los tempranos `90 y, en los últimos años, tuvo una importante intervención en la serie "The People vs. O.J. Simpson: American Crime Story", en donde interpretó a Fred Goldman.

Nacido en Washington, el actor estudió arte dramático en Nueva York y tuvo su gran oportunidad junto a Al Pacino en la recordada película "Carlito´s Way", de 1993, en cuyo elenco también destacaba el cómico argentino Jorge Porcel.

En los años siguientes, Siravo fue convocado para algunas apariciones en "La ley y el orden", hasta que en 1999 fue elegido para el consagratorio papel de Johnny Soprano.