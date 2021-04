Sensaciones y sentimientos Sociales 13 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

SOLOS POR PROPIA VOLUNTAD

Por supuesto que existen. La soledad elegida es una alternativa que se busca en momentos de crisis o confusión. O por no haber podido absorber debidamente el efecto dañoso de los sucesos vividos que no se habían previsto.

Esa soledad está poblada por pausas de comunicación, por puentes bloqueados que, vistos desde los demás ángulos, no encuentran justificación ni explicación. No entienden por qué ¡Si hasta ayer los veía abiertos, invitando al tránsito del diálogo!, dirán algunos.

Ese cierre puede ser de doble acción y efecto, con el daño colateral de la incomunicación permanente. Que, esa sí, engaña y crea hábito: hace creer que ha ocurrido porque los demás se nos han cerrado, cuando en realidad fuimos nosotros quienes la hemos interrumpido. Y, por lo demás, estaremos intentando engañarnos al creer que la soledad por propia voluntad, la que con tanta energía hemos instalado, nos traerá beneficios y segura inmunidad.

Como ejemplo podemos mencionar al buey, célebre protagonista del dicho popular que asegura que él, solo, bien se lame. Nosotros, al igual que muchos vecinos de nuestra querida pampa gringa, no estamos concurriendo al campo con frecuencia (honestamente, no vamos nunca) razón por la cual no hemos podido ver al buey en cuestión, retozando y lamiéndose solo, feliz por no compartir espacio con su supuesto grupo vacuno.

Como se ve, la cuestión de que la soledad voluntaria puede dar felicidad –o al menos cierta dosis de tranquilidad- no tiene mucho asidero ya que su principal testigo (el buey del lamido solitario y eficaz) no ha sido citado a declarar.

Piensen ahora lectores, que muchos de los que detectan a lo auto aislados –no se nota en seguida, pero en dos o tres contactos se los advierte como icebergs en medio de una plaza- pueden estar deseosos de quitar el bloque de hielo y crear una amigable y amplia pileta donde hagan naufragar los silencios de comunicación. Que, en definitiva son silencios, puntos suspensivos sin justificación ni necesidad, hojas de papel en blanco, pausas llenadas con ausencias.

¿Cómo hacerlo?

La mayoría de las veces basta con un saludo prudentemente neutral y hacia afuera, y no tan formal que impida el diálogo. Será circunstancial, es cierto, pero abrirá una puerta a descubrir el rico panorama de la personalidad de quienes estamos empezando a tratar. Y, no porque en la mayoría de los casos no haya posibilidad de profundizar inmediatamente el contacto, éste debe ser debidamente frío (se admite que asimismo, sea tibio). Será suficiente con que una de las dos personalidades –casi siempre de personas introvertidas- se abra un poco a la de la otra.

Las personas –nosotros- no somos indiferentes elementos de conexión. Sí seres sensibles y pensantes. Necesitamos encontrar iguales para desarrollarnos satisfactoriamente.

La sociedad no es un ente ajeno a nosotros; es nuestro resultado, somos sus células. Lo que hagamos se convertirá inmediatamente en una posibilidad de cambio a las costumbres de trato generalizado.

La soledad voluntaria, la que esconde nuestro modo de pensar y sentir, parece satisfacernos.

Pero no es verdad: no nos gusta. Notamos, también, que los que se autoaislan son los más sufren la incomunicación.

Somos nosotros mismos cada vez que nos comunicamos con palabras y sentires auténticos.

Y nos sentimos mejor cada vez que nos percibimos integrados a los demás.