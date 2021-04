El Concejo dio despacho a 11 proyectos para el jueves Locales 13 de abril de 2021 Redacción Por Como cada lunes, los concejales llevaron a cabo la habitual reunión de Comisión en la que dieron despacho a 11 proyectos para la sesión del próximo jueves. Entre las iniciativas figura la exención de Tasas por renovación de la licencia de conducir de personas mayores de 70 años.

FOTO PRENSA CONCEJO JUAN SENN. El concejal destacó el proyecto para eximir de tasas municipales para renovar licencia de conducir.

Los concejales mantuvieron este lunes una extensa reunión de comisión en la que abordaron diversas iniciativas y dieron despacho a 11 proyectos que serán votados el jueves en sesión ordinaria. El concejal Juan Senn se refirió al proyecto que propone la exención de Tasas por renovación de licencia de conducir para mayores de 70 años y señaló: “Lo primero que hay que saber es que nuestra provincia adhiere a la Ley Nacional de Tránsito donde establece que las personas mayores de 70 años pueden renovar su licencia nacional de conducir, solo anualmente. Ante la situación económica que atraviesa nuestro país, proponemos eximir del pago de las tasas municipales por actuaciones administrativas y otras prestaciones que establece la ordenanza tributaria, a los mayores de 70 años que realicen los trámites de renovación de licencia de conducir en las clases A y B. El ahorro es muy significativo, supera el 60% del costo del trámite; no puede ser total ya que los demás tributos no son municipales y escapan a nuestra competencia”.

Además subrayó acerca del espíritu del proyecto: “Esto es estar en la agenda del contribuyente, del ciudadano que hoy se ve dificultado de poder seguir estando en regla por una situación anormal que atraviesa no solo el país, sino el mundo entero”.

Por otra parte, en la sesión del jueves se votará un proyecto de Ordenanza impulsado por el DEM, para refrendar el Decreto Nº 51.465 de fecha 19 de Marzo de 2021, mediante el cual se ratificó el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Rafaela y la provincia de Santa Fe, a los fines de la percepción de aportes no reintegrables, con la finalidad de promover la absoluta gratuidad del Boleto Educativo. Asimismo, se tratará otro proyecto que tratará sobre el convenio entre el Estado local y Vialidad Provincial por reparación del sistema de iluminación.

En tanto, recibió despacho la Minuta de Comunicación presentada por el concejal del PDP (FPCyS) Lisandro Mársico, por medio de la cual solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de las áreas que corresponda proceda a informar: Fecha estimada de finalización de la obra de los cuatros (4) dúplex, surgidos de la propuesta de Cormorán SA, a partir de un proceso de iniciativa privada. Procedimiento de selección de las familias para adjudicar las viviendas.

Por su parte, el concejal de Cambiemos Miguel Destéfanis, propone a través de un proyecto de Ordenanza, incorporar un módulo permanente a los Centro de Atención Primaria de la Salud, dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Rafaela, asignado a la recepción de medicamentos con vencimiento producido o no producido.

Marta Pascual, junto a sus pares de Cambiemos, presentó una Minuta de Comunicación solicitándole al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la Secretaría que corresponda, proceda a iniciar los trámites correspondientes para la reubicación de la subestación transformadora de la EPE que se encuentra en barrio San José, en calle Lavalle al 2615, con el objetivo de evitar el impacto significativo que genera la extrema cercanía a la vivienda del sector.

También se votará una modificación presupuestaria del ejercicio 2020 solicitada por el DEM y un proyecto de Ordenanza sobre eximir del pago del DREI (mayo-junio) a distintas actividades.



PROYECTOS DEL PLAN

ARGENTINA HACE II

El jueves en el recinto se votarán también los siguientes proyectos referidos al Plan Argentina Hace II: Refréndase el Decreto N° 51.482 de fecha 29 de Marzo de 2021, mediante el cual se ratifica el convenio suscripto 06 de Octubre del 2020 entre la Municipalidad y el Ministerio de Obras de la Nación, con el objeto de ejecutar obras contempladas dentro del Plan Argentina Hace II; Refréndese el Decreto N° 51.483 de fecha 29 de Marzo de 2021, mediante el cual se ratifica el convenio específico suscripto en fecha 17 de Diciembre del 2020, entre la Municipalidad de Rafaela y la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, para la ejecución del Proyecto “Plan Ciclovías y Ciclocarriles” en la ciudad de Rafaela; Reparación de veredas y columnas de alumbrado en el marco del Plan Argentina Hace II.