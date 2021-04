Jornada demostrativa sobre Buenas Prácticas Agrícolas Locales 13 de abril de 2021 Redacción Por "Participar para conocer, preguntar para entender" es el objetivo de la actividad sobre la aplicación de fitosanitarios que tendrá lugar este miércoles, organizada en conjunto por seis entidades.

FOTO INTA UBICACION. El mapa indica el lugar en el que se realizará la Jornada Demostrativa.

Se llevará a cabo mañana sobre un lote ubicado sobre la Variante Rafaela de la Ruta 34, frente al Complejo Ambiental, una Jornada Demostrativa sobre aplicación de productos fitosanitarios. La organización y gestión de esta actividad, completamente profesional, validada y trascendente para el momento que vive nuestra ciudad y sus zonas periurbanas, demandó un enorme esfuerzo, colaboración y coordinación conjunta de seis entidades: la Sociedad Rural de Rafaela (SRR), el Concejo Municipal, el Instituto de Desarrollo Sustentable, el INTA, CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes) y la Red Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs).

En la demostración en el campo se podrá observar y evaluar la medición de la deriva en aplicación aérea y terrestre, técnicas para una aplicación periurbana eficiente, gestión de envases y uso responsable de fitosanitarios. La Jornada, que incluye diversas disertaciones de especialistas, comenzará a las 8:30 y se extenderá hasta las 13:00 hs..

“No podemos más que sentirnos orgullosos de lo logrado hasta el momento. El trabajo mancomunado, en equipo no siempre es sencillo pero con seguridad es fructífero y sin dudas será en beneficio de toda la población. Será una jornada abierta al público, sin costo, con posibilidad de desplazarse hasta el lugar de la demostración de manera gratuita en minibuses”, explicó la presidente de SRR, Norma Bessone.

“El objetivo es participar para conocer, preguntar para entender, evacuar todas las dudas respecto a los procesos autorizados para realizar pulverizaciones. Brindar una experiencia directa con las aplicaciones de manera que empecemos a hablar sobre hechos probados y comprobados y no sobre suposiciones de cómo se hacen las cosas o sobre procedimientos que no se realizan en nuestra zona”, explicó.

Actualmente rige una Ley Provincial y nuestra ciudad cuenta con una Ordenanza municipal que regula esta actividad, existen aspectos legales que fueron contemplados y equipos técnicos que día a día trabajan en optimizar esos procesos.

Bessone subrayó: “Invito especialmente a quienes no conocen el procedimiento, a quienes tienen miedo, a quienes se sienten de alguna manera involucrados en esta temática. Es una oportunidad única que se da en nuestra ciudad para basar una opinión en hechos concretos, probados y estadísticas serias”.