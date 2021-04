Fitosanitarios: "La discusión por los metros es simplista" Locales 13 de abril de 2021 Redacción Por Así lo dijo la ex ministra de la Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, quien se reunió con el concejal del PDP (FPCyS), Lisandro Mársico, quien busca recabar información sobre el tema de fitosanitarios, en el marco del debate que se viene en el Concejo.

El concejal del Partido Demócrata Progresista (FPCyS) Lisandro Mársico, se reunió con Alicia Ciciliani ex ministra de Producción de la Provincia y actual asesora de Presidencia de la Cámara de Diputados de Santa Fe, a los fines de abordar el tema de la utilización de los fitosanitarios.

“Aquí no hay un problema de legislación en relación a los fitosanitarios, la cuestión pasa por el control, la capacitación, la gestión y el cuidado del medio ambiente. Es necesario trabajar con el productor en conjunto para que produzca más, cuidando el suelo, el agua, la salud de las personas y animales”, manifestó Ciciliani.

“La pulverización es una tecnología más dentro del sistema agropecuario, la denominamos una tecnología de proceso; se evalúan los protocolos y los estándares en base a los que se trabaja (tipos de máquinas y de productos), a modo de ejemplo podemos decir también se comienza a utilizar la nanotecnología para la elaboración de agroquímicos, lo que implica la utilización de menos dosis del producto”, sostuvo la ex Ministra de la Producción.

“Debemos enfocar la discusión y debate hacia la integralidad del cuidado, lo que significa proteger el ambiente y la salud (humana, animal y vegetal), cuidar el agua y el suelo, la discusión de los metros termina por ser simplista y antigua”, calificó Ciciliani.

“Abandonar hoy, el Programa de Buenas Prácticas Agrícolas, existente en la Provincia constituye un gran retroceso, para el cuidado del medio ambiente y de nuestra salud, mientras en esta materia Córdoba avanza, reconociendo al productor, capacitándolo; incluso si los productores cumplimentan con las exigencias que establece la Provincia son subvencionados por el Estado Provincial, en cambio Santa Fe va en franco repliegue”, afirmó la asesora.

“Con mi equipo de trabajo, en su momento, desde el Ministerio abordamos el uso responsable de fitosanitarios, el manejo y conservación de suelos a la vez que buscamos facilitar el ordenamiento local de la gestión de los fitosanitarios en comunas y municipios, concientizando sobre el cumplimiento efectivo de la ley provincial Nº 11273”, señaló la ex Ministra.

“A los fines de sumar conocimientos y posiciones, resulta positivo poder intercambiar ideas con quien posee una mirada regulatoria sobre la utilización de fitosanitarios y no prohibicionista, siendo que, uno de los ejes esenciales de su gestión al frente del Ministerio de la Producción fue el tratamiento del sistema productivo, brindando certezas a los productores y a la población en general, en virtud de que una de sus líneas de acción fue plantear que no existe dicotomía entre la producción y el cuidado del medio ambiente y de la salud”, concluyó el concejal Lisandro Mársico.