Amsafe pidió suspender clases presenciales en las ciudades con mayor cantidad de contagios Locales 13 de abril de 2021 Redacción Por Sin aclarar en qué departamento o localidad de la Provincia deberían suspenderse temporalmente la presencialidad, el gremio elevó el pedido al Ministerio de Educación. "En los lugares de alto riesgo se deben realizar actividades a distancia hasta que estén dadas las condiciones para un retorno sano y seguro a las escuelas", sostuvo el gremio.

Mientras los funcionarios del Gobierno de Santa Fe repiten una y otra vez que las clases en las aulas se mantendrán a pesar del aumento sustancial de casos positivos de Covid, el gremio Amsafe que nuclea a los docentes públicos solicitó al Ministerio de Educación que se suspendan las actividades en las escuelas ubicadas en ciudades donde se registran mayores contagios.

"Es imprescindible cuidar la salud de docentes, estudiantes, asistentes escolares, personal de comedores y comunidad. Por lo que solicitamos al Ministerio de Educación la suspensión temporal de las actividades presenciales en las localidades en que el aumento de casos se ha dado de manera exponencial en los últimos 14 días. Este nuevo escenario debe considerarse de alto riesgo sanitario para toda la población", sostiene el gremio en su presentación ante la cartera educativa.

En un comunicado oficial, la entidad gremial manifestó su "preocupación ante el aumento de casos de Covid-19, la circulación comunitaria y la aparición de nuevas cepas" a la vez que enfatizó que el nuevo contexto signado por la segunda ola "hace necesario intensificar los cuidados individuales y colectivos".

Si bien no aclaró en qué ciudades el Gobierno provincial debería suspender las clases presenciales, la Comisión Directiva Provincial de Amsafe remarcó que "es de suma importancia que las autoridades tomen medidas restrictivas en los distintos ámbitos, con el objetivo de que impidan la propagación del virus en resguardo de la salud de la población".

El gremio que preside Sonia Alesso -también titular de la CTERA a nivel nacional- subrayó que "en los lugares de alto riesgo se deben realizar actividades a distancia hasta que estén dadas las condiciones para un retorno sano y seguro a las escuelas".

Ante una consulta de este Diario a la Delegación Departamental Castellanos de Amsafe, explicaron que "se está realizando un relevamiento semanal de la evolución de casos" a la vez que destacaron que "siempre se pidió analizar la situación por departamentos o localidades".

De esta manera, Amsafe abrió una nueva discusión en torno a la continuidad de las clases presenciales. No obstante, la semana pasada el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, y la titular de Educación, Adriana Cantero, coincidieron en señalar que no se contempla la posibilidad de suspender las actividades en las escuelas santafesinas. "Costó mucho hacerla posible, por eso vamos a continuar porque las escuelas son lugares cuidados", afirmó Cantero quien de todos modos admitió que de persistir la tendencia de aumento de casos que daría lugar a un escenario de mayor riesgo epidemiológico, "se va a preservar todo lo que se pueda y se analiza día a día cómo seguir".

Finalmente, Cantero había expresado que hasta el viernes pasado el 90% del personal de las escuelas ya fue vacunado con las dosis chinas de Sinopharm y que durante el transcurso de esta semana concluiría con la aplicación de las dosis a los docentes anotados. En la Provincia hay unos 84.000 trabajadores de la educación, de los cuáles 64.000 son docentes y el resto no docentes y auxiliares. De todos ellos, solo un 77% se anotó para vacunarse de forma voluntaria y un 23% no manifestó su intención de aplicarse las dosis contra el Covid. En este marco, la ministra señaló que la vacunación no es obligatoria y que aquellos docentes que no manifestaron su voluntad de aplicarse la dosis "deberán continuar cumpliendo sus tareas sin vacunarse".



PARO EN LA CIUDAD

DE BUENOS AIRES

La CTERA junto a otros gremios convocaron a un paro docente de 24 horas para este miércoles en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires para exigir la suspensión temporal de la presencialidad por, entre otros motivos, el colapso del sistema sanitario y el incumplimiento de los protocolos.