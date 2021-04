“Todos necesitan que se trabaje más y no que se trabaje menos” Locales 13 de abril de 2021 Redacción Por El presidente del Concejo, Germán Bottero, habló de la segunda ola y las nuevas restricciones, señalando que acompaña las decisiones que protejan el sistema sanitario, pero dijo que “después de tanto tiempo, no podemos seguir restringiendo una actividad comercial, industrial o de servicios que está altamente lesionada”.

En medio de la preocupación que crece por el aumento de contagios en Rafaela y la región, el presidente del Concejo Municipal, el radical Germán Bottero, analizó el actual panorama y las medidas adoptadas: “La semana pasada estuvimos con el Dr. Martín Racca, y él nos manifestaba una preocupación creciente respecto a la ocupación de camas en la ciudad ante la presencia de esta segunda ola. Entiendo que las medidas que buscan restricciones, al menos en el horario nocturno, pretenden reducir la circulación de la gente, y quienes saben indican que se busca bajar un 15% del movimiento y ese sería un elemento no sé si suficiente, pero que intentaría mitigar y reducir los riesgos de contagios, para que el sistema sanitario pueda aguantar”.

“Hoy el problema más que las camas y los respiradores, donde al Jaime Ferré se lo ha equipado y se ha invertido en tecnología vinculada a la salud, es el recurso humano, donde llevamos 13 meses de pandemia, hay gente que no ha tenido sus descansos naturales, como lo son enfermeros, administrativos, doctores y que por esto hace que hoy el recurso humano sea el eslabón más débil en esta cadena”, reflexionó el presidente del Concejo.

Bottero precisó que “en Rafaela lo que se ha determinado y en donde tanto desde el Concejo como desde el Ejecutivo coincidíamos, tiene que ver con no restringir las actividades excepto en el horario que no se puede trabajar. Un salón de fiestas en el DNU nacional no está habilitado, pero también es cierto que en nuestra ciudad estos lugares han sido reconvertidos como bares o restaurantes y por lo tanto pueden seguir trabajando bajo esa modalidad, hasta la hora 0 que es el límite máximo para funcionar. Creo que esta pandemia, y después de tanto tiempo, no podemos seguir restringiendo una actividad comercial, industrial o de servicios que está altamente lesionada y en donde todos necesitan que se trabaje más y no que se trabaje menos”.

Y agregó el edil: “Lo que sí hay que optimizar es el uso de los protocolos. Cuándo hay barbijo, hay sanitizante, distancia social y ventilación, está demostrado que los contagios pueden existir pero son mucho menos que cuando uno deja todas estas precauciones y lleva a cabo una vida como se hacía prepandemia. Lo importante es atender las recomendaciones, pero que las actividades y los chicos en la escuela, tienen que seguir “.



BOLETA UNICA

El presidente del Cuerpo Legislativo de la ciudad opinó acerca de las elecciones de este 2021 y dijo: “Nosotros tenemos en Santa Fe para los cargos provinciales, es decir intendente, concejales, gobernador, tenemos la boleta única desde hace bastantes años y la nación nunca ha adherido a este sistema. A mí me parece interesante avanzar hacia un sistema de boleta única, pero ya son facultades que nos queda lejos al Concejo de Rafaela, son decisiones tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores a nivel nacional, cambiar un sistema de alcance para todo el país”.

“Creo que no va a haber cambios en las próximas elecciones, si pienso que lo importante de cara a este año de elecciones es respetar el cronograma electoral y que las PASO y las generales se realicen durante este 2021. Eso es lo importante; sabemos la situación sanitaria, pero nuestro sistema de gobierno democrático y de alternancia en la representación de nuestros candidatos debe seguir su curso”, concluyó Bottero.