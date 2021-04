“Con la llegada de las nuevas dosis queremos terminar de vacunar a los mayores de 70 años” Locales 13 de abril de 2021 Redacción Por La ministra de Salud dio detalles sobre el operativo de vacunación y los grupos etarios abarcados. También confirmó que llegaron 31.800 primeras dosis más 20.250 del segundo componente de la vacuna contra el Covid-19 Sputnik V.

FOTO SCS EN ROSARIO. Rodenas y Martorano en el predio de la ex Rural que funciona como centro de vacunación.

La vicegobernadora, Alejandra Rodenas; y la ministra de Salud, Sonia Martorano, recorrieron este lunes el predio de la ex Rural Rosario donde se continúa con el operativo de vacunación para adultos mayores. “Con la llegada de las nuevas dosis tenemos el objetivo de terminar de vacunar a personas mayores de 70 años y comenzar con adultos menores a esa edad”, detalló la funcionaria de la cartera sanitaria.

Al ser consultada por la ocupación de camas en los efectores públicos, la ministra de Salud señaló que “la ocupación por Coronavirus no es alta, del total de las camas ocupadas, el 70% son pacientes no Covid. Lo que estamos viendo es mayor cantidad de consultas y patologías reprimidas que se venían controlando pero en menor grado, como por ejemplo pacientes con diabetes que se han descompensado porque no han tenido los controles adecuados durante el año pasado”.

A lo que agregó: “Esta segunda ola se afronta desde el territorio, con más testeos. Por eso le pedimos a la gente que si tienen síntomas hagan su consulta rápida, se testeen y realicen el aislamiento. Más allá de las restricciones, es muy importante que todos cambiemos, que socialicemos menos, que nos cuidemos”.

Asimismo, en cuanto a la expectativa de que la provincia pueda realizar la compra de vacunas contra el Covid, Martorano explicó que “la posibilidad de que Santa Fe compre vacunas siempre existió, lo que pasa es que es un bien preciado en todo el mundo, entonces las compras se están haciendo a nivel de países, de Estados soberanos. De cualquier manera, los gobernadores de la Región Centro, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, se encuentran en contacto y viendo la posibilidad de poder conseguir en forma conjunta algún tipo de compra”.

Por su parte, la vicegobernadora, Alejandra Rodenas, indicó que “en cuanto a las restricciones, el gobernador ha sido muy claro en este sentido, vamos a mantener abierto todo lo que se pueda mantener y para ello apelamos a la responsabilidad colectiva. No hay manera de que transitemos este momento sin el acompañamiento de la ciudadanía”.

“Nosotros estamos notando que la gente entendió, acompañó y esperamos también el acompañamiento de los medios de comunicación. Tenemos que estar juntos en esto, sabemos que es un momento difícil, pero si cumplimos con estas medidas es muy posible achicar y controlar la curva de contagios”, continuó.

“Lo más importante a destacar es que hay un personal de salud que, si bien está vacunado, está saturado y necesita que tomemos conciencia. Esto ayuda a mantener la presencialidad alternada en las escuelas, sabiendo la provincia tiene uno de los porcentajes más alto de docentes vacunados. Nadie está exento de contagio”, concluyó Rodenas.



LLEGARON VACUNAS SPUTNIK V DE AMBOS COMPONENTES A LA PROVINCIA

Por otro lado, el Ministerio de Salud de la provincia confirmó la llegada de 31.800 primeras dosis más 20.250 del segundo componente de la vacuna contra el Covid-19 Sputnik V, las cuales serán entregadas en diferentes localidades de las 5 regiones provinciales.

Las mismas, que se repartirán en forma equitativa y respetando el nivel de conservación tratándose de una vacuna que requiere una temperatura de menos -20 grados, permitirán continuar con el esquema de vacunación planteado por las autoridades para la población objetivo.

Cabe recordar que los plazos de aplicación de la segunda dosis está previsto que debe colocarse no antes de los 21 días y con un plazo máximo de 3 meses posteriores a la colocación de la primera dosis.

Finalmente, desde la cartera sanitaria se recomendó “continuar con los cuidados personales, el distanciamiento social, la utilización del barbijo, el lavado de manos y el alcohol en gel para atenuar el avance de la segunda ola”.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VACUNA SPUTNIK

La vacuna contra la COVID-19 denominada Sputnik V utiliza como plataforma un vector viral no replicativo combinado (adenovirus humano 26 y adenovirus humano 5, respectivamente para el Componente 1 y Componente 2). Cada componente se presenta en un embalaje secundario separado (caja individual) con un código de color y número, es fundamental respetar el orden de aplicación.