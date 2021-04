Motivación Locales 13 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El senador provincial por el departamento La Capital, Marcos Castelló estuvo presente en el lanzamiento del programa "Jóvenes con más y mejor trabajo" para brindar una charla motivacional, teniendo en cuenta su particular relación con la música.

"No hay excusa para no triunfar en la vida. Se puede empezar con los bolsillos hacia afuera, con agujeros en los zapatos. Pero tengan presente que todo es posible en esta vida y, claramente, cuando se presentan las posibilidades, cuando se tiene un gobierno que decide acompañar el sueño de cada uno de los habitantes de esta tierra, la cuestión cambia es mucho más fácil porque tenemos oportunidades", sostuvo el legislador.