300 jóvenes sin empleo comenzaron un programa de capacitación laboral Locales 13 de abril de 2021 Redacción Por Durante el acto de presentación del programa “Jóvenes con más y mejor trabajo”, el intendente Luis Castellano destacó que la vuelta de esta política social representa “una oportunidad enorme”. Los beneficiarios tienen entre 18 y 24 años, no terminaron la escuela primaria o secundaria y se encuentran sin empleo.

FOTO PRENSA MUNICIPAL EN EL ANFITEATRO. Las autoridades durante el lanzamiento del programa.

La edición 2021 del programa de formación y orientación laboral, “Jóvenes con más y mejor trabajo”, comenzó con la participación de 300 jóvenes que tienen entre 18 y 24 años, no finalizaron sus estudios primarios o secundarios y además no cuentan con un empleo. El plan, que se financia con fondos del Gobierno nacional y a nivel local depende de la Municipalidad de Rafaela, fue presentado anoche en el Anfiteatro "Alfredo Williner" durante un encuentro en el que se aplicaron los protocolos sanitarios vigentes para Covid-19 y contó con la presencia del intendente Luis Castellano; el senador nacional, Roberto Mirabella; el representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Región Santa Fe, Pablo Zilli; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti y el coordinador de Empleo, Juan Ruggia.

En la apertura, Castellano destacó al “gran equipo que trabaja para poder llevar adelante este objetivo son 1500 jóvenes capacitándose para poder encontrar un lugar de inserción en el trabajo”. El intendente mostró su alegría “porque se volvió a poner en marcha este programa que estaba interrumpido por decisión del gobierno anterior y que el gobernador Omar Perotti y el presidente Alberto Fernández decidieron reimpulsar”. Agregó que “el empleo joven es uno de los objetivos fundamentales que tiene que ver con la producción y el trabajo, en una ciudad que es netamente productiva, que tiene muchas empresas y en donde los y las jóvenes son el motor de esas empresas. El programa 'Jóvenes...' los acompaña, les abre una es una oportunidad enorme”.

Por su parte, Roberto Mirabella señaló que “hay un equipo de trabajo que viene haciendo mucho para que Rafaela se sostenga en la actividad económica, en el empleo, para que muchos y muchas jóvenes puedan encontrar su trabajo. El índice de desocupación, que se dio a conocer el último trimestre del año pasado, es del 11 por ciento aproximadamente, pero, para las personas que tienen menos de 30 años, la desocupación llega al 19 por ciento; casi el doble. O sea que quien más sufre los problemas de empleo y de encontrar trabajo son los jóvenes”.

El senador destacó que “presentamos un proyecto en la Cámara de Senadores que propone que todos aquellos jóvenes que nunca tuvieron un empleo registrado lo puedan tener por primera vez. En el mismo se establece que el Estado les otorga un incentivo a las empresas abonando la mitad del sueldo. Con esto incentivamos que la persona que nunca tuvo un empleo registrado pueda tenerlo por primera vez”.

A su turno, Diego Peiretti expresó que “hoy se inicia un proceso formativo que va a durar tres meses, en la búsqueda de eso que los y las jóvenes están pretendiendo que es acceder a un trabajo y, como gobierno local, queremos asumir el rol de acompañar sus trayectos”.

El secretario remarcó que “este es un programa valorado por ellos, ellas y también por el sistema productivo de nuestra ciudad. Hay una mirada común entre los tres niveles del Estado - Nación, Provincia y Municipio - respecto a trabajar programas de empleo en el territorio con lo cual es una gran noticia y nos permite llevar adelante todas nuestras políticas”.

En tanto, Zilli expresó que “para el Gobierno nacional es muy importante poder reactivar estas políticas que la anterior gestión congeló. Cuando hablamos del programa 'Jóvenes...', hablamos de la implementación y definición del trayecto ocupacional pero también de la posibilidad de generar emprendimientos independientes, finalizar estudios inconclusos, mejorar perfiles a través de la oferta ocupacional, realizar entrenamientos y, en el mejor de los casos, lograr la inserción. Es una política que va más allá de la oferta y la demanda. Es una respuesta clara a los empresarios para que puedan probar sus capacidades en un puesto de trabajo y tener incentivos para la inserción”.

A su vez, Juan Ruggia manifestó que muchos de los y las jóvenes “pasaron por la Oficina de Empleo y manifestaron su intención de formarse, de conseguir trabajo y tener una nueva oportunidad. Este programa es el que nos da hace muchos años esta oportunidad”. “Hoy comienzan un trayecto conformado por 10 cursos de 'Introducción al trabajo' en diferentes vecinales, en distintos horarios y con una variedad de cursos para elegir”, expresó.



EL PROGRAMA

“Jóvenes con más y mejor empleo” es un programa nacional de capacitación y orientación laboral que tiene como propósito brindarles a los y las jóvenes un espacio para reflexionar acerca de sus aspiraciones educativas y laborales, confrontando, a su vez, sus saberes y experiencias con los requeridos por los puestos de trabajo ofrecidos en cada localidad de Argentina.

Es una política nacional articulada con los gobiernos provinciales y locales. En el caso de Rafaela, por la Municipalidad, a través de la Oficina de Empleo, desde hace más de 10 años.

En este 2021, la primera etapa contará con la participación de 300 jóvenes en el “Curso de introducción al trabajo”. El mismo está dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años que no hayan terminado sus estudios primarios o secundarios y, al mismo tiempo, se encuentren en situación de desempleo. Los módulos que lo componen son: “Proyecto formativo”; “Derechos laborales y salud”; y “Alfabetización digital”. El foco está puesto en la generación de oportunidades que permitan impulsar proyectos de vida mediante la formación educativa y laboral.

También estuvieron: la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el secretario de Cultura, Claudio Stepffer; y los concejales Jorge Muriel y Juan Senn, entre otros.