India superó a Brasil Editorial 13 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

En este tipo de eventos no es el resultado más deseado, porque está en juego nada más ni nada menos que la salud de la población.

Desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia a raíz de la propagación del coronavirus a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, las estadísticas fueron marcando la realidad que se vivía en cada país.

Los europeos, particularmente Italia y España encabezaron las primeras tablas, seguidos por otras naciones del mismo continente.

Sin embargo, una vez que el Covid-19 desembarcó en los Estados Unidos, los números empezaron a mirarse desde una óptica diferente, porque el país del Norte pasó a liderar ese temible ranking y por partida doble, con la mayor cantidad de infectados y fallecidos.

Hoy, todavía, es el país más afectado, a pesar de la vacunación masiva de sus habitantes, que sigue marcando récords absolutos de inoculaciones, como consecuencia de la estrategia adoptada por el gobierno de Joe Biden.

Esta nueva ola, más temible por su contagiosidad que las anteriores, ya que en algunos casos de habla de una tercera y en otros, como en Argentina, de una segunda, volvió a encender las alarmas en todo el planeta.

Brasil, por ejemplo, que se ubicaba hasta la semana pasada en el segundo lugar, fue desplazado por India, que siempre ocupó una posición importante en los datos que suministra diariamente la confiable Universidad John Hopkins.

Esa casa de altos estudios, con sede en Washington, señaló ayer que la India superó a Brasil, para quedar inmediatamente detrás de Estados Unidos.

En el país asiático, la segunda ola de la enfermedad avanza a una velocidad superior a la primera, a tal punto que los contagios acumulados ya superaron claramente los 13,5 millones.

En ese caso, el propio Ministerio de Salud de la India anunció que en las últimas 24 horas se registraron 168.000 casos, un número que es el más alto desde el comienzo de la pandemia, en una nación superpoblada que diariamente va superando sus marcas.

Teniendo en cuenta las últimas cifras, la India llegó a los 13.527.717 casos, el nivel más elevado detrás de Estados Unidos, que alcanzó 31,1 millones, desplazando a Brasil, que lleva acumulados 13,48 millones.

El número de muertos de la última jornada en India fue de 904, llevando el total de fallecidos a 170.179 en poco más de un año a causa del Covid-19.

En ese conteo de víctimas fatales, sin embargo, no solamente aparece por detrás de Estados Unidos (526.000), sino que también reportó menos cantidad de muertos que Brasil (353.00) y México (209.000), los dos país con más complicaciones en Latinoamérica.

Esta segunda ola de contagios en India, mucho más rápida que la primera, dejó atrás el primer pico de la pandemia atravesado por una nación que tiene nada menos que 1.350 millones de habitantes y que en ese aspecto es superada únicamente -y por muy estrecho margen- por China..

India reportó más de 873.000 casos en los últimos siete días, un aumento del 70 por ciento respecto de la semana anterior, según los datos recopilados por la prestigiosa agencia de noticias AFP.

En comparación, Brasil registró algo más de 497.000 casos, con una tendencia al crecimiento del 10 por ciento, tomando como referencia la semana previa.

En ese mismo período, Estados Unidos, el país más afectado, contabilizó algo menos de 490.000 casos, también con una tendencia al alza del 9 por ciento.

El repunte en India, después de que el aumento diario de casos haya caído por debajo de los 9.000 a principios de febrero, hizo que los estados y territorios más afectados impongan restricciones de movimiento y de actividades, que generaron, en algunos casos, violentos rechazos de la población.

No obstante, las autoridades se mantienen firmes en su intento por frenar esta segunda ola, mediante la aplicación de un confinamiento todos los fines de semana y un toque de queda nocturno todos los días.

A pesar de todas las dificultades y de la preocupante actualidad que se vive en el país, el gobierno de la India confía en que su masiva campaña de vacunación, que intenta inmunizar a la población vulnerable de mayores de 45 años, en definitiva, protegerá a la mayor cantidad de personas de la letalidad de la enfermedad.

El último sábado se alcanzó un primer hito con la administración de más de 100 millones de dosis en 85 días de vacunación, luego de varias iniciativas del gobierno por engrosar los números en el menor tiempo posible.

Las autoridades sanitarias indias siguen, sin embargo, ante el reto de alcanzar su propia meta de cubrir a unas 300 millones de personas para el mes de julio, lo que implicaría inmunizar al doble de personas que fueron vacunadas en una estrategia que no resultará de sencilla ejecución en un período tan breve y considerando el agotamiento de los profesionales de la salud.