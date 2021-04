Se definirá esta semana si vuelve a la cárcel Julio De Vido Nacionales 13 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO TRAGEDIA DE ONCE. Murieron 52 personas en el tren del Sarmiento.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El Tribunal Oral Federal 4 resolverá esta semana si el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, condenado por la Tragedia de Once a cinco años y ocho meses de prisión, vuelve a la cárcel o aguarda a que resuelva la Corte Suprema de Justicia.

Lo hará tras haber escuchado a las partes del caso, que se expidieron en los últimos días sobre si el ex funcionario debe estar encerrado en una cárcel.

A fines de marzo, el fiscal federal Juan García Elorrio pidió al TOF 4 que adopte medidas para evitar riesgos de fuga, pero no su detención hasta que falle la Corte Suprema de Justicia.

Con esta postura, el fiscal se diferenció de la querella de los familiares, que sí reclamó que De Vido vaya a la cárcel luego del fallo de la Sala III, que rechazó el recurso un extraordinario de la defensa para ir a la Corte.

El planteo hecho por la querella fue a raíz de que la defensa del exministro reclamara que su cliente no vaya preso hasta tanto se pronuncie la Corte Suprema de Justicia.

Recientemente, la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal estableció que recién la condena está firme cuando falla el máximo tribunal, con lo cual todo hace suponer que no irá detenido hasta ese momento.

Pero entre los jueces Guillermo Costabel, Jorge Gorini y Ricardo Basílico hay un debate interno si detienen a De Vido ahora o tienen en cuenta los cambios introducidos por esa Comisión y aguardan a que falle la Corte.