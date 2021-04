La oposición solicitó no adelantar las elecciones Nacionales 13 de abril de 2021 Redacción Por MEDIANTE UN AMPARO JUDICIAL

FOTO ARCHIVO GERARDO MORALES. El gobernador de Jujuy.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - A través de la presentación de un amparo judicial, seis partidos políticos del Frente de Todos con actuación en la provincia de Jujuy le exigieron al gobierno de Gerardo Morales que deje sin efecto el adelantamiento de las elecciones provinciales previstas para el próximo 27 de junio.

La acción judicial para la "suspensión urgente" de las elecciones del 27 de junio fue presentada ante el Tribunal Electoral Provincial por los partidos kirchneristas (o afines) Kolina, Forja, Arriba Jujuy, Unidos, Solidario e Instrumento Electoral por la Unidad Popular.

Estas fuerzas políticas consideran que el desdoblamiento que implica la convocatoria a elecciones separadas del cronograma nacional es "inoportuna e infundada", dado el riesgo que conlleva someter a la ciudadanía a concurrir a las urnas en una fecha muy complicada desde el punto de vista sanitario, que podría coincidir con el pico de la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

"En medio del peligro mortal que significa el Covid-19, los ejemplos en distintos países del mundo son de postergamiento de elecciones y no de adelantamiento para el invierno, como se pretende hacer en la provincia de Jujuy sin fundamento válido", subrayaron.

En un comunicado, afirmaron que el adelantamiento del cronograma electoral, con la convocatoria a comicios para la renovación parcial de los cargos de legisladores provinciales, como de concejales y comisionados municipales, fue resuelto de forma "unilateral" y "discrecional" por decreto por Morales.

"Nos parece inoportuna la convocatoria, por eso nos estamos presentando para suspender las elecciones. El eje central del pedido es la cuestión epidemiológica, que ha quedado configurada a partir de las declaraciones del ministro de Salud provincial Gustavo Bohuid", señaló el abogado Facundo Vargas Durán en declaraciones a la prensa, luego de radicar la acción de amparo en la sede del Tribunal Electoral jujeño.

En el escrito resaltaron que carece "de toda lógica como no sea asegurarse un triunfo en solitario del partido gobernante, a costa de arriesgar la vida de los ciudadanos que no solo se movilizarán para el acto comicial en sí, sino que antes de ese día se habrán movilizado millares de militantes de uno u otro partido que en infinidad de reuniones y actos se habrán expresado tratando de conquistar votos mientras el virus del Covid-19 también circula, poniendo en riesgo a autoridades partidarias, militantes, afiliados, candidatos y a nuestros electores".

Además, señalaron que no se invoca "causal extraordinaria o insalvable que impida" que las elecciones se realicen "conjuntamente con las nacionales o en fecha posterior a esta oportunidad".

"Desde que se declaró la pandemia, la situación epidemiológica ha llevado a que las autoridades electorales de todo el mundo adopten medidas específicas con el fin de celebrar las elecciones y preservar tanto la salud de los electores como la de las personas a cargo de las tareas comiciales", remarcó la presentación judicial, y añadió que "en lugar de ir a la búsqueda del virus como promueve la decisión del Gobierno jujeño al adelantar las elecciones, las autoridades políticas de otros países postergaron los comicios".

A la vez, el escrito advirtió que la convocatoria a elecciones para esa fecha llevará a los partidos políticos a "transgredir las medidas de seguridad sanitarias impuestas por decretos provinciales, por lo que actuarán como "factor generador de los contagios".