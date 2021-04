Un "cierre con principio y final", el pedido de los expertos al Gobierno Nacionales 13 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA CASA ROSADA. La reunión de ayer fue encabezada por Santiago Cafiero y Carla Vizzotti.

BUENOS AIRES, 13 (NA). - El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezaron ayer en Casa Rosada una reunión con expertos, quienes pidieron "analizar medidas de cierre por poco tiempo, con principio y final".

Así lo indicaron a NA altas fuentes del Gobierno, que detallaron que los expertos afirmaron que "la segunda ola no es más de lo mismo", ya que "las nuevas variantes hicieron estragos en otros países".

"Es casi una nueva pandemia", resaltaron los expertos durante el encuentro del que participaron de manera virtual junto a un grupo de ministros del Gabinete nacional, que se reunieron en el salón Eva Perón del primer piso de Balcarce 50.

En ese marco, las mismas fuentes afirmaron que "las nuevas restricciones son recientes, los resultados se verán después de 10 días".

"Si no bajamos la circulación de la gente no vamos a bajar la circulación del virus", subrayaron fuentes oficiales, que revelaron que los expertos "piden medidas más restrictivas de circulación en el AMBA y en los grandes centros urbanos".

Además, reconocieron que hay "mucha preocupación por el comportamiento social", y detallaron que "no se respetan aforos en lugares cerrados, no se respeta la suspensión de las reuniones sociales".

En esa línea, resaltaron que los expertos solicitaron "mayores controles" del cumplimiento de las nuevas restricciones y protocolos, al igual que "restringir reuniones presenciales".

Fuentes de Casa Rosada afirmaron que los especialistas ponderaron "cómo se reforzó el sistema de salud y el plan de vacunación".

"En el 2020 se hizo un extraordinario esfuerzo. Ningún argentino se murió sin tener atención médica", graficaron desde el Ejecutivo nacional.

En ese sentido, aseguraron que "hubo un fuerte apoyo de los epidemiólogos, a las vacunas, su efectividad, eficacia y cobertura", lo que calificaron como "un horizonte alentador".

Durante el encuentro, los expertos solicitaron "restricción de actividades recreativas grupales, principalmente en espacios cerrados y deportes amateurs".

En tanto, dieron el visto bueno para continuar con las clases presenciales, pero advirtieron que "poder seguir con las escuelas abiertas hay que balancear con otras actividades que deben tener restricciones", las cuales serían "medidas focalizadas".

Por último, subrayaron que hay que "mantener la actividad económica", y concluyeron: "Los contagios no son en los lugares y actividades con protocolos".