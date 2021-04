Premio Manuel Mujica Láinez Información General 12 de abril de 2021 Redacción Por Lanzan el Premio Manuel Mujica Lainez: María Gainza, Dolores Reyes y Francisco Garamona en el jurado.

BUENOS AIRES, 12 (Télam). - El Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Láinez abrió la convocatoria de su XV edición internacional dedicada a honrar la fuerte tradición cuentística rioplatense y tendrá en esta ocasión un jurado de lujo integrado por el editor Francisco Garamona y las escritoras Dolores Reyes y María Gainza.

Hasta el 28 de junio habrá tiempo de inscribirse en este certamen que constituye el homenaje que cada año el municipio de San Isidro le ofrece al autor de “Bomarzo” -quien mantuvo una estrecha relación con esa localidad- y cuyo premio consiste en la edición de una antología con las diez obras finalistas y la entrega de 40.000 y 25.000 pesos para los dos primeros puestos, además de ocho menciones, que recibirán sus respectivas acreditaciones. Coordinado por la escritora Camila Fabbri, el galardón viene con una sostenida suba en sus inscripciones: en su versión de 2020 recibió 3241 cuentos provenientes de la Argentina, Bolivia, España, Colombia, México, Chile, Estados Unidos y Venezuela.

La edición fue ganada por el marplatense Julián Martínez Vázquez por “Agua” y tuvo como jurado a Claudia Piñeiro, Hernán Ronsino y Susana Reinoso.

En este caso, el jurado estará en manos de tres escritores nacidos en los setenta: el poeta, librero y director general del sello Mansalva, Francisco Garamona (1976); Dolores Reyes (1978), cuya novela debut “Cometierra” se convirtió en un inesperado best seller en la Argentina; y María Gainza (1975), periodista, crítica de arte y autora de “Luz negra” -novela ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz, de la Feria del Libro de Guadalajara- y “El nervio óptico”.

Así, los tres se sumarán a la extensa lista de escritores que fueron parte del comité de selección, como Mariana Enriquez, Selva Almada, Luis Sagasti, María Luisa Valenzuela y Luis Chitarroni hasta María Rosa Lojo, Martín Kohan, María Moreno, Abelardo Castillo y Guillermo Saccomano, entre muchos otros.

El jurado se expedirá sobre los seleccionados para la instancia final el 13 de septiembre pero la gran incógnita se develará el 18 de octubre, cuando en un acto público, al que se invitará a los diez finalistas, se dé a conocer al ganador.

“Es un concurso que sigo hace algunos años, consolidado y muy interesante porque pone en circulación materiales cortos y potentes, le brinda a los autores la posibilidad de salir al encuentro de lectores y al público de acceder a nuevas voces. Me resulta motivador como jurado –sostiene Reyes- ver qué es lo que están haciendo los nuevos narradores”.

Los interesados en participar deberán tener más de 18 años y enviar un relato en formato PDF a http://cultura.sanisidro.gov.ar/premio-municipal-de-literatura-2021. Se pueden mandar hasta tres cuentos por autor, de no más de diez páginas, inéditos y de tema libre.