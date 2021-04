Agrónomo Reinaldo Parra, su amplia trayectoria política Locales 12 de abril de 2021 Redacción Por Un repaso por la obra de este dirigente que nació el 8 de Marzo de 1933 y falleció recientemente, el 1 de Abril de 2021.

FOTO ARCHIVO REINALDO PARRA. Un dirigente con una extensa militancia dentro del peronismo.

Reinaldo Parra fue agrónomo y técnico cooperativo de profesión, fue Diputado Nacional, dos veces Elector a Presidente de la República por las fórmulas Luder-Bittel (1983) y Menem-Duhalde (1989).

Fue funcionario del Instituto Nacional de Cooperativas durante todos los gobiernos peronistas hasta el año 1999. Asesor de la Cámara de Diputados de la Nación en temas cooperativos y agrarios y también en el Banco de la Nación Argentina. Ejerció la presidencia de “EBISA” – Emprendimientos Energéticos Binacionales.

Articulista, conferencista y organizador de encuentros cooperativos, mereció el apoyo del general Perón desde el exilio lo que consta en cartas recibidas desde Madrid, alguna de ellas manuscritas y de gran valor histórico.

Formó parte de la gloriosa resistencia peronista, sufriendo persecuciones, detenciones y torturas cuando no existían organizaciones de Derechos Humanos que defendieran a los presos políticos. En 1955, a los 22 años, fue encarcelado en la Penitenciaría Nacional de Av. Las Heras en Capital Federal y más tarde en las ciudades de Rafaela, Esperanza, Santa Fe, Rosario y Tucumán, en épocas en las que no había cargos que disputar y cuando la militancia implicaba el riesgo de la propia vida.

En 1971 funda y dirige junto a su esposa Licenciada María Nélida Hesain el CENTRO CULTURAL CONGRESO en Capital Federal, que en época del Proceso se convierte en el lugar de reuniones de políticos de todas las vertientes ideológicas, sin exclusiones, a pesar del hostigamiento al que se veía sometido por el gobierno de facto. El periodismo que también sufría persecuciones, dispuso siempre del local para sus actividades gremiales. Allí se realizaron los encuentros preparatorios para la Multipartidaria y a partir de fines de 1982, el “Centro Cultural Congreso” pasa a ser lugar exclusivo de reuniones políticas y gremiales del peronismo, a las que asistieron ex gobernadores, legisladores, secretarios generales de la C.G.T. y el conjunto de la militancia. El 5 de marzo de 1982, en esta histórica sede de la política nacional que dirigía Reinaldo Parra junto a su esposa, al reiniciarse la actividad política luego del Proceso, se llevaron a cabo las sesiones del Congreso Nacional del P.J, presididas por el ex Gobernador de la Provincia de San Juan Eloy Camus,

En su larga trayectoria política ocupó diversos cargos partidarios tanto en su provincia natal, donde inclusive fue interventor del P.J. junto a los compañeros Alberto Calafell y R. Gaviola, siendo puesto en funciones por el triunviro nacional de ese momento, designado por el General Perón en el exilio, que estaba integrado por Andrés Framini, Julio Antún y el Dr. Sosa.

Radicado en la Capital Federal, en distintos periodos fue Secretario de Acción Política y Adoctrinamiento del Consejo Metropolitano, Congresal Nacional y Metropolitano, y Presidente de la Junta Electoral del P.J. de la Capital Federal.

La vida de este dirigente y militante inclaudicable continuó hasta su último momento adoctrinando a jóvenes para que continúen con la difusión transformadora del ideal peronista, a fin de lograr un país moderno, con plena vigencia de la Justicia Social por la que lucharon Perón y Eva Perón.