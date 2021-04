Lifschitz, con Covid Locales 12 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El ex gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz comunicó este domingo que tiene coronavirus. "Ayer -por el sábado- comencé con algunos síntomas y hoy -por ayer- me hice el test de Covid19 y me dio positivo", publicó el actual presidente de la Cámara de Diputados provincial en su cuenta de Twitter. En cuanto a su estado de salud, el ex mandatario agregó: "Estoy bien en general. Por unos días estaré aislado".