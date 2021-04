Frederic Nacionales 12 de abril de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA). - La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, afirmó que las restricciones de circulación durante la madrugada "no implican un toque de queda", y aclaró que "las fuerzas policiales no tienen la atribución de la penalidad, sino que interviene siempre la Justicia".

Frederic precisó que "cuando hay un infractor se le labra un acta de compromiso de no reincidencia".