Sigue la cuarta del Apertura de Primera A Deportes 11 de abril de 2021 Redacción Por Este domingo se jugará el grueso de partidos. En Rafaela, 9 de Julio, uno de los líderes, visita a Peñarol y Ben Hur recibe a Ferro. También se juega en la Primera B. Todos los partidos.

El cuarto capítulo del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol que se inició con el triunfo de Sportivo Norte 2-1 ante Unión en el adelanto del jueves tendrá continuidad en la tarde de hoy con la disputa del grueso de partidos, completándose esta nueva fecha mañana con Bochófilo Bochazo vs Argentino Quilmes.

Los juegos principales comenzarán a las 16.00hs y las Reservas lo harán desde las 14.30hs.

En nuestra ciudad, Peñarol estará recibiendo a 9 de Julio en un encuentro prometedor. El ‘León’, uno de los líderes buscará seguir con puntaje ideal, mientras que el elenco de Villa Rosas, que llega tras perder con la Crema, intentará bajar al conjunto ‘Juliense’. Por otro lado, en barrio Parque, jugarán el colista Ben Hur, último en la tabla y sin puntos hasta el momento, recibiendo a Ferrocarril del Estado, que viene de conseguir su primera alegría.



Los partidos programados para este domingo con los respectivos árbitros son los siguientes:

Peñarol vs 9 de Julio (Guillermo Vacarone), Ben Hur vs Ferrocarril del Estado (Franco Ceballos), Deportivo Libertad vs Florida de Clucellas (Marcelo Retamoso), Deportivo Ramona vs Talleres de María Juana (José Domínguez), Deportivo Aldao vs Atlético de Rafaela (Ariel Gorlino), Deportivo Tacural vs Brown de San Vicente (Angelo Trucco). Mañana 21.30hs: Bochófilo Bochazo vs Argentino Quilmes (Leandro Aragno).



PRIMERA B

En la zona se jugará la tercera fecha del torneo Apertura, la cual tendrá los siguientes encuentros (Reserva 14.30hs y Primera 16hs):



ZONA NORTE: Dep. Bella Italia vs San Isidro (Claudio González), Tiro Federal vs Independiente Ataliva (Fernando Rodríguez), Argentino de Humberto vs Independiente San Cristóbal (Rodrigo Pérez), Argentino Vila vs Sportivo Aureliense (Guillermo Tartaglia), Sportivo Roca vs Belgrano de San Antonio (Darío Suárez). Libre: Moreno de Lehmann.



ZONA SUR: Sp. Libertad EC vs Atlético Esmeralda (Sebastián Garetto), Dep. Susana vs Sp. Santa Clara (Mauro Cardozo), Zenón Pereyra vs Juventud Unida (Gonzalo Hidalgo), La Hidráulica vs Atlético María Juana (Silvio Ruíz). Postergado por covid: San Martín de Angélica vs Deportivo Josefina. Libre: Defensores de Frontera.